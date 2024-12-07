9月13日、14日，洛阳公交将开通法律职业资格考试直达专线

昨日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，2025年国家统一法律职业资格考试将于9月13日、14日举行，为方便考生前往考场，洛阳公交集团将开通2条法律职业资格考试直达专线。 昨日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，2025年国家统一法律职业资格考试将于9月13日、14日举行，为方便考生前往考场，洛阳公交集团将开通2条法律职业资格考试直达专线。 专线一：八里堂地铁站A口—洛阳师范学院西门 服务时间：八里堂地铁站A口7:00—8:00，洛阳师范学院西门17:30—18:30。 专线二：八里堂地铁站A口—洛阳职业技术学院伊滨校区 服务时间：八里堂地铁站A口7:00—8:00，洛阳职业技术学院伊滨校区17:30—18:30。⑥