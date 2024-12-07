洛阳消防提醒：注意电动车充电环境与时长 严防线路故障

记者近日从市消防救援支队获悉，今年8月，我市119报警平台共接到电动车火灾报警求助2起，未发生亡人或有影响的火灾事故。

8月11日13时许，西工区道南路70号院4号楼4单元东南侧，一辆停放并正在充电的电动车突然起火；8月16日4时36分前后，瀍河区巨龙家园7号楼1单元南侧小区空地上，一辆停放但未充电的电动车起火。

市消防救援支队相关负责人介绍，这2起事故起火的均为两轮电动车，起火系车辆电气线路故障引发。起火电动车和电瓶涉及小鸟、新蕾2个品牌。2起事故中的电动车不存在改装情况，购买时间在3年内的1辆、3年以上的1辆。

该负责人提醒市民，尽量不要等到电动车电池电量很低再去充电。要使用与电动车电池相匹配的原装充电器，不同型号和规格的充电器输出电压和电流不同，不匹配的充电器可能损坏电池。应选择通风条件良好、干燥、温度适宜的环境下充电，避免在高温、潮湿或阳光直射下充电。同时，充电时应注意控制时长，避免过度充电。此外，电动车线路老化、磨损，极易在充电时引发火灾，应及时对电气线路进行检修。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩）