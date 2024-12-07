小浪底水利枢纽启动汛期调水调沙

记者昨日从水利部小浪底水利枢纽管理中心获悉，9月8日9时，黄河汛期调水调沙启动。小浪底水利枢纽下泄流量逐步从1500立方米每秒增加到2500立方米每秒。 记者昨日从水利部小浪底水利枢纽管理中心获悉，9月8日9时，黄河汛期调水调沙启动。小浪底水利枢纽下泄流量逐步从1500立方米每秒增加到2500立方米每秒。 此次调水调沙预计持续一周。水利部小浪底水利枢纽管理中心科学部署，运用数字孪生小浪底系统会商研判水情、沙情及水库运用态势，制订孔洞组合运用方案，精准调控下泄流量。同时，强化监测预警，充分发挥“天空地水工”一体化监测感知体系作用，加强枢纽安全监测，做好极端天气监测预警和巡查巡视，落实好预警信息发布“叫应”机制，抓好闸门运用、孔洞过流、机组运行等生产安全各项工作，确保调水调沙期间枢纽安全。 小浪底水利枢纽是黄河中下游防洪、水沙调控体系中的关键控制性工程，控制着黄河91.2%的径流量和近100%的输沙量。今年3月，市人大常委会启动“天下黄河洛阳美”主题活动，广泛宣传推广黄河洛阳段的自然之美、生态之美、人文之美、味道之美、发展之美。其间，市人大常委会多次牵头组织到小浪底采风，实地感悟调水调沙的壮阔景象及周边生态自然美景。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈卓)