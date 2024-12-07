洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

小浪底水利枢纽启动汛期调水调沙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.10 08:27
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　记者昨日从水利部小浪底水利枢纽管理中心获悉，9月8日9时，黄河汛期调水调沙启动。小浪底水利枢纽下泄流量逐步从1500立方米每秒增加到2500立方米每秒。

　　此次调水调沙预计持续一周。水利部小浪底水利枢纽管理中心科学部署，运用数字孪生小浪底系统会商研判水情、沙情及水库运用态势，制订孔洞组合运用方案，精准调控下泄流量。同时，强化监测预警，充分发挥“天空地水工”一体化监测感知体系作用，加强枢纽安全监测，做好极端天气监测预警和巡查巡视，落实好预警信息发布“叫应”机制，抓好闸门运用、孔洞过流、机组运行等生产安全各项工作，确保调水调沙期间枢纽安全。

　　小浪底水利枢纽是黄河中下游防洪、水沙调控体系中的关键控制性工程，控制着黄河91.2%的径流量和近100%的输沙量。今年3月，市人大常委会启动“天下黄河洛阳美”主题活动，广泛宣传推广黄河洛阳段的自然之美、生态之美、人文之美、味道之美、发展之美。其间，市人大常委会多次牵头组织到小浪底采风，实地感悟调水调沙的壮阔景象及周边生态自然美景。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈卓)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大范围强降水！洛阳市气象局发布...
  • 赴全国高校“抢”人才！洛阳秋招...
  • 向人民教师致敬！9日、10日夜晚洛...
  • 聚焦下游加工和能源供给！河南炼...
  • 提醒！白马寺将全面实行线上分时...
  • 洛阳市对350名优秀教师、优秀教育...
  • 全省最多！洛阳市绿色食品总数突...
  • 2026年起，洛阳中招信息技术考试...
  • 聚焦2025服贸会！洛阳200余家企业...
  • 江凌到洛宁县调研教育工作 看望慰...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    宜阳县：绿色能源...
    参观革命旧址 抒发...
    沁伊高速公路项目...
    洛阳头条
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605