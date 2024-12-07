洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
刷新两项世界纪录！中油一建完成全球最大26兆瓦级海上风电机组吊装
来源: 洛阳网 2025.09.10 08:25
叶片安装

　　记者从中国石油工程建设公司第一建设公司(简称中油一建)获悉，该企业于近日完成全球最大26兆瓦级海上风电机组精准吊装，助力我国高端装备刷新全球已安装风机单机容量、叶轮直径两项世界纪录，为全球海上风电发展树立新标杆。

　　此次吊装位于山东省东营风电装备测试认证创新基地，吊装机组由超过3万个零部件构成，其中叶片长153米、重76吨，轮毂中心高度相当于50多层居民楼，是目前全球单机容量最大、叶轮直径最大的海上风电机组，其安装过程涉及超高空作业、超长叶片对接等一系列技术难题。

　　为啃下这块“硬骨头”，中油一建精心策划，调派精兵强将，调用全球最大的4000吨级履带式起重机承担吊装任务，组成了一支经验丰富、技术过硬的专业团队。

吊装作业 本文图片均由中油一建提供

　　面对高空精准作业与复杂场地限制的双重考验，中油一建团队深入分析地质报告，精准把控施工细节，创新采用桩基法施工和双层路基箱铺设，确保吊装地基稳固可靠，同时联合勘察单位，反复论证施工方案和现场吊装演练，最终确定了“108米+90米塔式工况”的超高空作业模式。

　　在吊装过程中，该团队成功克服滩涂地基承载力不足、施工场地狭小等难题，精准操控XGC88000型起重机以惊人的稳定性，首次在海上风电领域完成高难度超高空作业，实现机组精准就位，刷新了4000吨级履带吊使用工况的高度纪录。

　　在叶片安装环节，中油一建团队凭借精湛技术与默契配合，控制设备在近200米高空完成200多根连接螺栓的“毫米级”对接，成功在170米高空完成153米长叶片安装，实现了“零误差”安装目标。

　　值得一提的是，在此次吊装项目中，中油一建不但圆满完成了自己的吊装任务，而且以设备租赁与技术输出的形式，为多家合作伙伴提供了4000吨级履带吊及专业操作团队的支持，以高度的专业素养和严谨的工作态度，为项目推进提供坚实保障。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 吴潘潘 吕吉鹏)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
