94岁老兵慷慨解囊为家乡“点亮”幸福路

近日，洛阳市军休中心工作人员走访慰问军休干部张孟夏时，发现老人家中珍藏着一面印有“爱心捐赠筑家园、真情传递暖人间”字样的锦旗。这背后，是一位退役老兵反哺家乡的感人故事。

近日，洛阳市军休中心工作人员走访慰问军休干部张孟夏时，发现老人家中珍藏着一面印有“爱心捐赠筑家园、真情传递暖人间”字样的锦旗。这背后，是一位退役老兵反哺家乡的感人故事。

现年94岁的张孟夏是洛阳市军队离退休干部休养服务中心第三休养所军休干部，1950年参加工作，1983年退休。虽离岗多年，他却始终坚守离队不离党、退休不褪色的军人本色。

去年年底，得知家乡宜阳县莲庄镇石村村群众夜间出行不便后，张孟夏主动联系村委会，慷慨捐资10万元用于路灯建设。

今年2月10日，石村村举行路灯竣工仪式，崭新的路灯沿着村道次第亮起。村干部代表全村送上锦旗，感谢这位老兵对家乡建设的支持。

村民们表示，老人的义举不仅照亮了路，更温暖了大家的心，激励着大家共创美好生活。

“张老点亮的不仅是家乡的路灯，更是军民鱼水情的明灯。”市军休中心有关负责人说，张孟夏的善举生动体现了退役军人服务人民、奉献社会的优良作风和心系桑梓的深厚情怀，是广大退役军人的榜样。该中心将不断提高服务保障水平，为军休干部发挥作用创造良好的环境和条件，切实提升广大军休服务对象的尊崇感、荣誉感和获得感，为经济社会发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 林梦真）