洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

94岁老兵慷慨解囊为家乡“点亮”幸福路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.10 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，洛阳市军休中心工作人员走访慰问军休干部张孟夏时，发现老人家中珍藏着一面印有“爱心捐赠筑家园、真情传递暖人间”字样的锦旗。这背后，是一位退役老兵反哺家乡的感人故事。

　　现年94岁的张孟夏是洛阳市军队离退休干部休养服务中心第三休养所军休干部，1950年参加工作，1983年退休。虽离岗多年，他却始终坚守离队不离党、退休不褪色的军人本色。

　　去年年底，得知家乡宜阳县莲庄镇石村村群众夜间出行不便后，张孟夏主动联系村委会，慷慨捐资10万元用于路灯建设。

　　今年2月10日，石村村举行路灯竣工仪式，崭新的路灯沿着村道次第亮起。村干部代表全村送上锦旗，感谢这位老兵对家乡建设的支持。

　　村民们表示，老人的义举不仅照亮了路，更温暖了大家的心，激励着大家共创美好生活。

　　“张老点亮的不仅是家乡的路灯，更是军民鱼水情的明灯。”市军休中心有关负责人说，张孟夏的善举生动体现了退役军人服务人民、奉献社会的优良作风和心系桑梓的深厚情怀，是广大退役军人的榜样。该中心将不断提高服务保障水平，为军休干部发挥作用创造良好的环境和条件，切实提升广大军休服务对象的尊崇感、荣誉感和获得感，为经济社会发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 林梦真）

　　
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大范围强降水！洛阳市气象局发布...
  • 赴全国高校“抢”人才！洛阳秋招...
  • 向人民教师致敬！9日、10日夜晚洛...
  • 聚焦下游加工和能源供给！河南炼...
  • 提醒！白马寺将全面实行线上分时...
  • 洛阳市对350名优秀教师、优秀教育...
  • 全省最多！洛阳市绿色食品总数突...
  • 2026年起，洛阳中招信息技术考试...
  • 聚焦2025服贸会！洛阳200余家企业...
  • 江凌到洛宁县调研教育工作 看望慰...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    宜阳县：绿色能源...
    参观革命旧址 抒发...
    沁伊高速公路项目...
    洛阳头条
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605