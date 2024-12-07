充分吸纳民意汇集民智 破解住宅小区治理难题

8日，市人大常委会主任李保国在西工区主持召开住宅小区治理决定征求意见座谈会。 8日，市人大常委会主任李保国在西工区主持召开住宅小区治理决定征求意见座谈会。 会上，涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区人大常委会主要负责人及部分街道、社区负责人，西工区有关部门负责人，部分住宅小区业委会、物业公司负责人等围绕住宅小区治理重点难点问题交流发言，提出意见建议，为决定修改完善提供参考借鉴。 李保国强调，要充分吸纳民意汇集民智，广泛听取各方意见建议，力戒形式主义、官僚主义，及时将合理建议转化为决定具体条款，确保决定真运行、真管用、真落地、真有效。要加强党的全面领导，加快推进住宅小区党组织建设，建立健全“社区党组织—住宅小区党支部—楼栋党小组”三级组织架构，切实把党的政治优势、组织优势转化为治理效能。要压紧压实住宅小区治理主体责任，建立履职清单，依法依规查处履职不当的责任主体，着力破解“谁来管、管什么、怎么管”等问题，确保住宅小区治理各项工作落地落细。要规范完善高效运行机制，围绕住宅小区物业服务、隐患排查、矛盾化解等事项，定期召开“业委会+物业公司+居民代表”联席会议，建立“发现问题—排查隐患—处置上报”快速反应机制，推动住宅小区治理从“被动应对”向“主动响应”转变。要全面加强住宅小区治理的监督管理，加强对公共财产、公共收益、公共事务决策的监督，严格落实业委会(物管会)换届审计监督，常态化开展对物业服务人履职服务监督，加强信息公开公示，推动住宅小区治理在监督中持续改进、不断提升。 市人大常委会副主任李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)