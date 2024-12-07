今年暑期，全国旅游市场展现出强劲活力，而洛阳文旅市场持续火热，再次上榜全国十大暑期热门旅游城市。

成绩单背后，不仅是市场的增长，更是消费逻辑的变革。亲子游的“教育溢价”、避暑游的“体验式降温”、情绪消费的“快乐需求”等，共同推动暑期文旅市场转型升级。当越来越多游客为一场演出奔赴一座城，当越来越多家长乐于为“行走的课堂”而付费，当越来越多年轻的心被场景所吸引、为情绪而买单，谁能激活情绪价值这个新引擎，谁就能解锁城市的“流量密码”，成为暑期文旅市场的赢家。

近几年，洛阳坚持走文商旅融合发展之路，新文旅发展成型成势，叠加暑期文旅消费需求集中释放，也就难怪这个暑期再次拉满热度。

这个热度，来自从“愉悦经济”向“价值消费”的升级。从开展“神都百馆·穿越千年”文博研学，到千余名苏浙沪少年体验龙门传拓，再到青少年走进三彩研学基地，约80项暑期研学活动，把教育IP与旅游场景深度融合，将亲子游从“带娃出行”升级为“全家共学”，满足了家长“寓教于乐”的新期待，实现了从娱乐消费向价值消费的跃升，助力暑期文旅市场爆火。

这个热度，来自从“凉爽”到“体验式降温”的质变。今年暑期开启“烧烤”模式，游客不再满足于被动纳凉，而是追求将避暑与特色活动深度融合的体验。比如，老君山打出观海避暑牌，壮观的云海景象出片又清凉，刺激游客分享传播，使避暑活动从个人休闲变为社交媒体的狂欢；比如，龙潭大峡谷打造“峡谷探秘戏水狂欢”亲水场景，上新“绿光森林”避暑场景，花海秋千、藤蔓绿植、溪水步道，随手一拍就是梦幻仙境大片……正是突破传统的避暑思维，深度挖掘文化资源，打造兼具舒适度与内容深度的复合型避暑体验，才能在激烈的竞争中建立优势。

这个热度，来自从“看风景”到“买快乐”的转身。Z世代游客不再满足于“到此一游”，而是主动寻求沉浸式快乐。邓紫棋演唱会吸引六成以上外地粉丝跨城观演，带火“散场后”文旅消费；隋唐洛阳城《凤舞神都》《神都狂欢》等演出轮番上演，让每位游客皆成为盛唐狂欢的一分子；洛邑古城推出“天庭潮音”音乐盛宴，“神仙天团+国潮民乐”混搭电音，带来一场浪漫与狂欢的音乐大秀……一场场集体狂欢将“情绪价值”拉高，满足年轻人的社交展示与情感释放需求。正是从单一的“展示风景”转向“创造情绪”，通过构建可分享、可传播的快乐场景，洛阳才抓住了新一代游客的心。

咬定“新文旅”不放松。我们要顺应年轻化消费、情绪消费等新趋势，加强高品质体验活动策划，丰富提升打卡新场景，积极培育研学、非遗手作、沉浸演艺等新业态，放大引流效应，提升文旅体验，加快推动新文旅产业做大做强！（洛平）