洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

咬定“新文旅”不放松
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.09.10 08:15
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今年暑期，全国旅游市场展现出强劲活力，而洛阳文旅市场持续火热，再次上榜全国十大暑期热门旅游城市。

　　成绩单背后，不仅是市场的增长，更是消费逻辑的变革。亲子游的“教育溢价”、避暑游的“体验式降温”、情绪消费的“快乐需求”等，共同推动暑期文旅市场转型升级。当越来越多游客为一场演出奔赴一座城，当越来越多家长乐于为“行走的课堂”而付费，当越来越多年轻的心被场景所吸引、为情绪而买单，谁能激活情绪价值这个新引擎，谁就能解锁城市的“流量密码”，成为暑期文旅市场的赢家。

　　近几年，洛阳坚持走文商旅融合发展之路，新文旅发展成型成势，叠加暑期文旅消费需求集中释放，也就难怪这个暑期再次拉满热度。

　　这个热度，来自从“愉悦经济”向“价值消费”的升级。从开展“神都百馆·穿越千年”文博研学，到千余名苏浙沪少年体验龙门传拓，再到青少年走进三彩研学基地，约80项暑期研学活动，把教育IP与旅游场景深度融合，将亲子游从“带娃出行”升级为“全家共学”，满足了家长“寓教于乐”的新期待，实现了从娱乐消费向价值消费的跃升，助力暑期文旅市场爆火。

　　这个热度，来自从“凉爽”到“体验式降温”的质变。今年暑期开启“烧烤”模式，游客不再满足于被动纳凉，而是追求将避暑与特色活动深度融合的体验。比如，老君山打出观海避暑牌，壮观的云海景象出片又清凉，刺激游客分享传播，使避暑活动从个人休闲变为社交媒体的狂欢；比如，龙潭大峡谷打造“峡谷探秘戏水狂欢”亲水场景，上新“绿光森林”避暑场景，花海秋千、藤蔓绿植、溪水步道，随手一拍就是梦幻仙境大片……正是突破传统的避暑思维，深度挖掘文化资源，打造兼具舒适度与内容深度的复合型避暑体验，才能在激烈的竞争中建立优势。

　　这个热度，来自从“看风景”到“买快乐”的转身。Z世代游客不再满足于“到此一游”，而是主动寻求沉浸式快乐。邓紫棋演唱会吸引六成以上外地粉丝跨城观演，带火“散场后”文旅消费；隋唐洛阳城《凤舞神都》《神都狂欢》等演出轮番上演，让每位游客皆成为盛唐狂欢的一分子；洛邑古城推出“天庭潮音”音乐盛宴，“神仙天团+国潮民乐”混搭电音，带来一场浪漫与狂欢的音乐大秀……一场场集体狂欢将“情绪价值”拉高，满足年轻人的社交展示与情感释放需求。正是从单一的“展示风景”转向“创造情绪”，通过构建可分享、可传播的快乐场景，洛阳才抓住了新一代游客的心。

　　咬定“新文旅”不放松。我们要顺应年轻化消费、情绪消费等新趋势，加强高品质体验活动策划，丰富提升打卡新场景，积极培育研学、非遗手作、沉浸演艺等新业态，放大引流效应，提升文旅体验，加快推动新文旅产业做大做强！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大范围强降水！洛阳市气象局发布...
  • 赴全国高校“抢”人才！洛阳秋招...
  • 向人民教师致敬！9日、10日夜晚洛...
  • 聚焦下游加工和能源供给！河南炼...
  • 提醒！白马寺将全面实行线上分时...
  • 洛阳市对350名优秀教师、优秀教育...
  • 全省最多！洛阳市绿色食品总数突...
  • 2026年起，洛阳中招信息技术考试...
  • 聚焦2025服贸会！洛阳200余家企业...
  • 江凌到洛宁县调研教育工作 看望慰...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    宜阳县：绿色能源...
    参观革命旧址 抒发...
    沁伊高速公路项目...
    洛阳头条
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605