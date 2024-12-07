洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳部分景区推出教师节优惠活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.10 08:13
　　记者昨日从洛阳文旅集团获悉，洛阳部分景区推出教师节优惠活动，教师可享受免费和打折优惠。

　　【隋唐洛阳城景区】

　　今天，全国教师持本人教师资格证免费游览景区(应天门、明堂天堂、九洲池)。

　　【龙潭大峡谷景区】

　　今天，我市教师凭聘任证书及本人教师资格证免费游览景区。其他城市教师凭教师资格证享门票半价优惠。

　　【荆紫仙山景区】

　　今天，全国教师持本人教师资格证免费游览景区(需要购买5元保险)。

　　【隋唐洛阳城天街】

　　10日、11日，隋唐洛阳城天街露营电影节播放教师题材经典影片，可免费观看。

　　【宜人坊研学营地】

　　10日至14日，在宜人坊营地·原野露营点餐，凭教师资格证可享八八折优惠。

　　【龙门古街】

　　今天19：00—21：00在龙门古街举办教师节专场音乐会，凡是到现场的教师，持本人教师资格证可获赠礼包一份，内含中国牡丹博物馆门票、龙门宴乐沉浸式演艺(二楼)代金券、牡丹亭奶茶13元抵扣券。

　　【牡丹阁】

　　10日至12日9：00—19：00(18：00停止检票)，教师凭教师资格证，可享受免票参观。

　　【无上龙门沉浸体验馆】

　　10日至14日，教师持本人教师资格证，可免费体验一场无上龙门演出，同行人员(至多3人)可享受每人35元特惠门票(仅限无上龙门影片)；活动期间，所有游客在场馆内拍照打卡发至抖音或小红书等平台，同时添加#无上龙门#话题，凭发送记录可至工作人员处兑换精美礼品一份。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘青 章杰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
