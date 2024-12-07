致全市广大教师和教育工作者的慰问信

年年桃李，岁岁芬芳。值此第四十一个教师节来临之际，谨向全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工致以诚挚的问候和美好的祝福！向长期以来关心支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

全市广大教师和教育工作者：

习近平总书记指出，“教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程”。近年来，市委市政府深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，着力加大教育投入，持续深化教育改革，全市优质教育资源供给持续增加、布局不断优化，高素质专业化教师队伍建设加快推进，教育发展水平明显提升。全市广大教师和教育工作者坚守“为党育人、为国育才”的初心使命，默默耕耘奉献，潜心教书育人，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，充分展示了我市教师队伍有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的形象和风采，以实际行动对“学为人师、行为世范”作出了生动诠释。

兴洛必先兴教。当前，全市上下正深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，聚焦“两高四着力”重要要求，紧盯“1+2+4+N”目标任务体系，坚持以创新引领发展，奋力开创现代化洛阳建设新局面。实现这一目标，教育是基础，人才是关键。希望全市广大教师和教育工作者按照习近平总书记提出的“做学生锤炼品格的引路人、学习知识的引路人、创新思维的引路人、奉献祖国的引路人”等重要要求，树牢现代教育理念，提升专业能力水平，加强师德师风建设，努力做党和人民满意的好老师，悉心培养出更多德智体美劳全面发展的时代新人，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

市委市政府将一如既往坚持教育优先发展，锚定教育强市建设目标，以更大力度和更实举措为广大教师安心从教、热心从教、精心从教营造良好环境，倾力推动洛阳教育事业发展迈上新台阶。全市各级各单位和社会各界要继续关心教育、关爱教师，真心实意为教育为教师办实事、做好事、解难题，让尊师重教、助学兴教在洛阳蔚然成风。

衷心祝愿全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工节日快乐、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委

洛阳市人民政府

2025年9月10日