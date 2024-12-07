洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

致全市广大教师和教育工作者的慰问信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.10 08:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

全市广大教师和教育工作者：

　　年年桃李，岁岁芬芳。值此第四十一个教师节来临之际，谨向全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工致以诚挚的问候和美好的祝福！向长期以来关心支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

　　习近平总书记指出，“教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程”。近年来，市委市政府深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，着力加大教育投入，持续深化教育改革，全市优质教育资源供给持续增加、布局不断优化，高素质专业化教师队伍建设加快推进，教育发展水平明显提升。全市广大教师和教育工作者坚守“为党育人、为国育才”的初心使命，默默耕耘奉献，潜心教书育人，在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩，充分展示了我市教师队伍有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的形象和风采，以实际行动对“学为人师、行为世范”作出了生动诠释。

　　兴洛必先兴教。当前，全市上下正深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，聚焦“两高四着力”重要要求，紧盯“1+2+4+N”目标任务体系，坚持以创新引领发展，奋力开创现代化洛阳建设新局面。实现这一目标，教育是基础，人才是关键。希望全市广大教师和教育工作者按照习近平总书记提出的“做学生锤炼品格的引路人、学习知识的引路人、创新思维的引路人、奉献祖国的引路人”等重要要求，树牢现代教育理念，提升专业能力水平，加强师德师风建设，努力做党和人民满意的好老师，悉心培养出更多德智体美劳全面发展的时代新人，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

　　市委市政府将一如既往坚持教育优先发展，锚定教育强市建设目标，以更大力度和更实举措为广大教师安心从教、热心从教、精心从教营造良好环境，倾力推动洛阳教育事业发展迈上新台阶。全市各级各单位和社会各界要继续关心教育、关爱教师，真心实意为教育为教师办实事、做好事、解难题，让尊师重教、助学兴教在洛阳蔚然成风。

　　衷心祝愿全市广大教师、教育工作者和离退休教职员工节日快乐、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

　　中共洛阳市委

　　洛阳市人民政府

　　2025年9月10日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大范围强降水！洛阳市气象局发布...
  • 赴全国高校“抢”人才！洛阳秋招...
  • 向人民教师致敬！9日、10日夜晚洛...
  • 聚焦下游加工和能源供给！河南炼...
  • 提醒！白马寺将全面实行线上分时...
  • 洛阳市对350名优秀教师、优秀教育...
  • 全省最多！洛阳市绿色食品总数突...
  • 2026年起，洛阳中招信息技术考试...
  • 聚焦2025服贸会！洛阳200余家企业...
  • 江凌到洛宁县调研教育工作 看望慰...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    宜阳县：绿色能源...
    参观革命旧址 抒发...
    沁伊高速公路项目...
    洛阳头条
    教师节快乐 | 那些...
    洛阳黄河公铁大桥...
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605