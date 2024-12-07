洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
文创IP为老街引流 且看铜驼暮雨街区消费新场景
来源: 洛阳网 2025.09.10 08:25
　　初秋的傍晚，夕阳西下，走进瀍河区铜驼暮雨街区，一座座仿古建筑错落有致，青瓦红墙、雕梁画栋，尽显古朴典雅之美。

　　街区内热闹非凡，一个个霓虹闪烁的店招营造出浓郁氛围，琳琅满目的商品、香气四溢的美食，吸引四面八方的游客会聚于此。

　　当下，场景引流成为拉动消费的主要手段，体验消费成为新的消费热点。我市提出，要敏锐把握消费市场新变化新趋势，营造高品质、有调性的特色消费场景，形成更多有拉动效应的引流新板块。

　　为提升调性，铜驼暮雨街区引入了一批融合洛阳美食、夜间游玩的沉浸式体验打卡点。作为街区文创IP，新推出的“神都夜宴”啤酒以时尚感、年轻态、文化味的创意提升游客消费体验感。

　　“当古色古香的牌坊和文创啤酒相遇，新旧元素碰撞带给人奇妙的体验，非常推荐大家来这里玩。”上海游客李航说，他来洛阳逛的第一站便是铜驼暮雨街区。“作为洛阳的八大景之一，这里既有悠久历史，还有浓厚市井气息，可以感受到老洛阳人生动、惬意的生活味道”!

　　夜幕四合，霓虹初上，铜驼暮雨街区举办的啤酒节成了最吸睛的风景。随着音乐响起，演员们载歌载舞，整个街区瞬间沸腾起来。游客纷纷被这热闹吸引，有的跟着演员一起摇摆，有的用相机记录这一“人间烟火气”。

　　市民张伟是一个人来这里参加啤酒节的。张伟说，因为喜欢喝啤酒，他特别关注此类活动。这一次得知铜驼暮雨街区举办啤酒节，当天下午，他就早早地坐车赶到这里，只等晚上和陌生的酒友们一块儿酣畅淋漓地喝一杯。

　　与其说是喝酒，倒不如说是一场交友的联谊。在现场，有不少像张伟这样的独行者，他们之前并不认识，通过热情地招呼，坐在一起，吃烤串、举杯，整个场面热闹非凡。

　　“我最感动的是，最后我们还加了微信，有了群，以后再有类似的活动，我们还能相约一起来耍。”张伟说。

　　近年，我市大力推动个性化、多样化、品质化消费新业态培育，打造沉浸式、年轻化消费场景，新型消费正不断重塑消费结构。

　　“营造沉浸式场景，注重互动引流，以时尚感、年轻态、文化味的创意提升游客消费体验感。”瀍河区相关负责人说，为提升铜驼暮雨街区体验感，后续将强化两岸建筑风貌调性塑造，布局亲水平台、景观小品，打造高品质滨水开放空间。

　　去年以来，我市着力打造年轻人喜爱的消费业态和场景，各特色商业街区围绕咖啡茶饮、动漫电竞、音乐街舞等，引入了一系列年轻化消费场景；推动魏坡·新序、西工小街等提升改造，创新打造“武皇盛宴”等沉浸式餐饮项目备受好评、火爆出圈。

　　日前举行的全市城市提质工作会议提出，要以城市更新为抓手做大城市经济，持续抓好文商旅特色街区建设等工作，实现城市品质提升与经济发展的良性互动。可以期待，洛阳将涌现更多“有感觉、想打卡、愿传播”的特色消费场景，吸引越来越多的新业态主理人扎根洛阳，与青春活力之城“撞个满怀”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王少峰）
