聚焦下游加工和能源供给！河南炼化百万吨乙烯项目启动三套装置建设

9日，洛报融媒记者从中国石化河南炼化公司获悉，围绕下游加工和能源供给，该企业百万吨乙烯项目3套装置EPC近日开工，项目建设再次取得实质性进展。其中，年产20万吨环氧乙烷装置及二氧化碳精制单元、年产35万吨高密度聚乙烯装置由中石化上海工程公司负责建设。

作为国内第二套应用中国石化自主开发精制环氧乙烷成套技术的工业应用装置，年产20万吨环氧乙烷装置的物耗、能耗等技术经济指标均名列国内前茅，整体性能达到世界领先水平。其搭载的二氧化碳捕集精制单元，能够以装置排放的高浓度二氧化碳废气为原料，通过精制纯化，制备食品级二氧化碳产品，用于碳酸饮料、食品保鲜、食品加工等领域，进一步降低碳排放，助力企业绿色低碳高质量发展。

年产35万吨高密度聚乙烯装置则采用以戊烷为溶剂的突破性技术，可将气态的乙烯转化为固体塑料产品，直接连接庞大的终端消费市场，与环氧乙烷等装置共同构成了项目下游加工的“重要引擎”。

汽电联产装置由中石化宁波工程公司牵头建设。该装置属于百万吨乙烯项目的公用和辅助工程，在乙烯项目中扮演着“能源心脏”的角色。

该装置通过为整个项目同时提供稳定、可靠的电力和蒸汽，可大幅提升能源利用效率，同时保障生产稳定性和经济效益。

此次开工，标志着3套装置均进入项目执行战略部署环节，对保障后续工作顺利进行意义重大。加上此前已经启动的年产100万吨乙烯装置及年产60万吨裂解汽油加氢装置，目前，河南炼化百万吨乙烯项目已有5套装置EPC开工。

按照总体统筹计划，百万吨乙烯项目当前正有序推进厂区道路和全厂给排水管网(含消防水管网)工程施工，以及乙烯装置、裂解汽油加氢装置、环氧乙烷装置、高密度聚乙烯装置和汽电联产装置的设计、采购工作，争取在年底前在具备条件的区域启动桩基施工。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 孟鲁宁 霍泉龙)