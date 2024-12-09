江凌到洛宁县调研教育工作 看望慰问一线教师代表

在教师节即将来临之际，9月9日，市委书记江凌到洛宁县部分中小学校调研教育高质量发展工作，看望慰问一线教师代表，并通过他们向全市广大教师和教育工作者致以节日祝福和诚挚问候。

江凌到洛宁县调研教育高质量发展工作，看望慰问一线教师代表

优化城乡教育资源布局

推动优质均衡全面发展

在教师节即将来临之际，9月9日，市委书记江凌到洛宁县部分中小学校调研教育高质量发展工作，看望慰问一线教师代表，并通过他们向全市广大教师和教育工作者致以节日祝福和诚挚问候。

市委高度重视县域城乡基础教育改革发展工作。江凌先后走进洛宁县第二实验小学和第一实验中学，调研义务教育优质均衡发展工作。“学校占地面积多大？有多少教学班？班额设置是否达标？”江凌问得十分仔细，详细了解办学条件、办学规模、师资力量等情况，指出要适应新型城镇化发展和学龄人口变化趋势，科学推进城乡教育资源优化布局，持续扩大基础教育优质资源供给，有效解决“大校额”“大班额”等问题，切实办好更加公平、更高质量的基础教育，让城乡学生都能就近就便享受优质教育。

洛宁县第二实验小学推出了辅导答疑、体育锻炼、艺术拓展等丰富的课后延时服务。江凌察看延时服务开展情况，指出要强化学校教育主阵地作用，认真落实“双减”政策，丰富课后服务形式内容，满足学生多样化学习需求，更好保护和激发学生学习兴趣。洛宁县第一实验中学正在进行新生国防教育和行为习惯养成训练，学生们精神抖擞、朝气蓬勃。江凌勉励学校健全德智体美劳全面培养体系，强化思想政治引领，加强国防教育，注重习惯养成，做好美育浸润，着力促进学生健康成长、全面发展。

在洛宁县第二实验小学和第一实验中学，江凌分别看望了优秀青年教师段晶晶、贾永芹，为她们送上鲜花和祝福，对广大教师特别是乡村教师的辛勤付出表示感谢。“参加培训的机会多不多？教研活动如何开展？”江凌关切地询问教师发展、教学教研等情况。他说，教育大计，教师为本。希望广大教师坚守教育初心，扎根三尺讲台，创新教育方法，提升育人本领，努力培养出更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为推进乡村振兴、建设教育强国作出新的贡献。各级各部门要坚持把教育放在优先发展的战略位置，以更大力度推动基础教育优质均衡发展和城乡一体化，更好满足人民群众“上好学”的美好愿望。

李刚等参加调研和慰问活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)