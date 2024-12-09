向人民教师致敬！9日、10日夜晚洛阳全城为教师亮灯

“厚植河洛文脉，礼敬洛阳良师”“教师节快乐！”“老师，您辛苦了！”9日晚，洛阳市多个地标性建筑、商圈等户外大屏上同时亮出教师节祝福标语和海报，向广大人民教师致敬，为他们送上节日祝福。

“厚植河洛文脉，礼敬洛阳良师”“教师节快乐！”“老师，您辛苦了！”9日晚，洛阳市多个地标性建筑、商圈等户外大屏上同时亮出教师节祝福标语和海报，向广大人民教师致敬，为他们送上节日祝福。

为庆祝第41个教师节，我市于9日、10日举行“为教师亮灯”活动，大力弘扬教育家精神，引导社会各界感谢师恩、礼敬教师，营造全社会尊师重教的浓厚节日氛围。