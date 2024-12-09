洛阳大雨、暴雨将至！市防汛抗旱指挥部发布紧急通知

今日，洛阳市防汛抗旱指挥部发布紧急通知。

关于做好本轮强降雨过程防范工作的通知

各县区防汛抗旱指挥部，市防汛抗旱指挥部有关成员单位：

据气象部门预报，10日下午至12日我市将有一次大范围强降水过程，主要强降水时段在11日。其中，10日下午到夜里，全市有小到中雨，部分地区有大雨，局部暴雨；11日，全市有暴雨，局部地区大暴雨；12日，小雨或零星小雨转多云。过程期间伴有短时强降水、5到7级阵风，最大小时雨强20到40毫米。过程累计降水量70到90毫米，部分地区100到130毫米，个别点可达130毫米以上。为切实做好防范应对工作，市防办特提示提醒如下：

一要坚决提高思想认识。本轮降雨过程持续时间长、累计雨量大，与前期强降水区高度重叠，各级、各部门要坚决压实防汛责任，切实提高思想认识，克服麻痹思想、厌战情绪，保持高度警觉，树牢底线思维、极限思维，充分认识强降雨过程的复杂性和危险性，严格落实防汛工作责任制，切实将各项防范措施落实到位，最大限度减轻灾害损失。

二要严密监测预警研判。气象、水利、自然资源、应急、城市管理等部门要密切跟踪雨情、水情、汛情变化，加强联合会商研判，及时精准发布临灾预警信息，确保覆盖到村、到户、到人，严格执行“叫应”机制，既要叫醒、更要行动，各级责任人提前到岗到位，按照“四个一律”要求，提前果断组织危险区群众转移避险，坚决守牢防汛安全底线。

三要强化部门协同联动。气象部门要加密天气监测预报预警，及时发布气象灾害预警信号和气象风险提示等；水利、水文部门要密切跟踪水情变化，科学调度水工程，严密防范局地短时短时强降水可能引发的山洪、中小河流洪水等灾害；自然资源部门要加强地质灾害点监测和巡查，严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”制度，发现异常立即报告并妥善处置；城市管理、住建部门要及时排查排水管网、泵站机房、窨井盖、隧道、涵洞、建筑工地、地下空间以及其它低洼易涝区域，逐项落实预案和防范措施；交通部门要做好交通干线及设施巡查排查，及时消除安全隐患；文旅部门要加强涉山涉水景区、野景点、网红打卡地安全管理；公安部门要根据降雨情况适时对道路、涵洞、地下通道、桥梁等实施交通管制和疏导；农业农村部门要指导做好沟渠清理、农业设施检修加固等工作，雨后及时排除农田积水。

四要做好抢险救援准备。要及时更新、补充防汛抢险料物，提前调配好挖掘机、推土机、发电机、水泵、冲锋舟、卫星电话等装备，并提前向重点点位、要害部位预置；要要统筹好专业和社会救援力量，严格应急值班和备勤，随时做好抢险救援准备。

五要严格值班值守和信息报送。要严格执行24小时领导带班和防汛值班制度，值班人员要坚守岗位，认真履职尽责，遇有重大险情、灾情要第一时间报送，坚决杜绝迟报、瞒报、漏报。各级要加强对基层单位、重点点位责任人履职尽责情况的督查检查，确保防汛措施落地落实。

六要统筹做好抗旱减灾。要坚持防汛抗旱两手抓，利用当前降雨有利时机，科学精细测算，加强水工程调度和雨洪资源利用，确保城乡居民供水和农业灌溉用水安全。

洛阳市防汛抗旱指挥部办公室

2025年9月9日