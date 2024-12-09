全省最多！洛阳市绿色食品总数突破300个大关

日前，农业农村部中国绿色食品发展中心发布全国绿色食品原料标准化生产基地建设典范名录，并核准认证了新一批绿色食品，洛阳绿色农业发展成果丰硕。

其中，栾川玉米、汝阳红薯2个基地入选绿色食品原料标准化生产基地建设典范，26个农产品获评绿色食品认证。至此，全市绿色食品总数达到306个，总量位居全省首位，也是全省唯一突破300个大关的地市。

绿色食品是指产自优良生态环境、按照绿色食品标准生产、实行全程质量控制并获得绿色食品标志使用权的安全、优质食用农产品及相关产品。近年，洛阳市坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，集中连片发展特色产业，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系，形成了绿色杂粮、中药材、食用菌、优质林果、牛羊养殖等五大产业链，绿色食品品牌矩阵不断壮大，有力促进了现代农业发展和农民增收致富。