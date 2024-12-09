聚焦2025服贸会！洛阳200余家企业组团参加

10日，为期5天的2025年中国国际服务贸易交易会(简称服贸会)将在北京开幕。洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，洛阳200余家企业将通过线上线下方式参展参会。

作为全球服务贸易领域规模最大、内容最丰富的综合性展会之一，本届服贸会以“数智领航，服贸焕新”为主题，吸引了70余个国家和国际组织参展，近2000家企业线下亮相，彰显联通内外的平台功能。

本届服贸会河南展馆以“字启中原 豫行天下”为主题，汇聚了洛阳、开封、安阳、郑州四大古都文化符号，集中呈现文化领域的科技创新和传承典范。其中，来自洛阳的高家三彩系列产品、洛绣的绣品、一朵牡丹花花茶、李阿婆香包、锦龙堂文创、牡丹真花《花好月圆》等产品将亮相该馆，彰显洛阳在文化领域的传承与创新。

此外，洛阳君山制药的拳头产品，老君山景区的福运冰箱贴、道德经书法包，洛阳深山生物科技的人参菊苣多肽发酵饮等产品将在服贸会平台进行线上布展，展示洛阳服务贸易领域的创新技术。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 高泓 程欢 文/图)