提醒！白马寺将全面实行线上分时段预约购票

今日，“洛阳白马寺”官微发布公告称，2025年9月11日起，洛阳白马寺将全面实行线上分时段预约购票。具体内容如下：

洛阳白马寺关于线上分时段预约购票的公告

尊敬的广大善信、游客朋友：

自2025年9月11日起，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，洛阳白马寺将全面实行线上分时段预约购票。

请计划来游览的朋友，提前通过官方微信公众号“洛阳白马寺”进行实名分时段预约购票，享受免票(如政策性免票、60岁以上含60周岁的老年人、12岁以下含12周岁或身高1.4米以下含1.4米的少年儿童、皈依证、戒牒等)、洛阳市旅游年票及大湾区旅游年票、全价票、半价票或跟团的游客均需要进行实名分时段预约，届时持相关优惠证件按照预约时间出示二维码或身份证进行检票入寺。

请大家按预约时间出行，无预约请勿前往。如需咨询或帮助，欢迎拨打景区咨询电话：0379-63789090，我们将竭诚为您服务。

洛阳白马寺

2025年9月9日

