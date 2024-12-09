洛阳启动2025年度中原英才计划申报

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起洛阳启动2025年度中原英才计划(育才系列)申报工作，入选者将在资金、项目、人才待遇等方面获得政策支持。

2025年度中原英才计划(育才系列)包括中原学者、中原领军人才(科技创新领域)和中原领军人才(科技创业领域)等，重点支持国家重大战略前沿领域、现代化产业体系和农业强省相关领域。

其中，中原学者申报人应在自然科学、工程技术领域中，已取得同行公认的创新性成绩或创造性科技成果，并对本学科领域或相关学科领域的发展具有重要推动作用，或对国民经济和社会发展有较大影响。中原领军人才(科技创新领域)申报人应从事自然科学、工程技术领域一线科研工作，研究方向符合科技前沿发展趋势或属于河南省特色优势产业和战略性新兴产业领域，已取得高水平创新性成果，在所在行业或领域业绩突出，具有较大的创新发展潜力、较强的科研领军才能和团队组织管理能力，做出重大科研贡献。中原领军人才(科技创业领域)申报人选为科技型企业主要创办者和实际控制人，具有较强的创新创业精神、市场开拓能力和经营管理能力。

在线申报网址为http://xm.hnkjt.gov.cn，截止时间为9月27日18时。详细申报条件和纸质材料要求可参考洛阳市科技局网站。咨询电话，0379-63926667。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）