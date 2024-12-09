赴全国高校“抢”人才！洛阳秋招“号角”再响

洛阳求贤若渴，再向青年才俊发出“集结令”！洛报融媒记者9日从洛阳市人社局获悉，洛阳市2025年秋季高校留引青年人才专项行动已启动。

此次行动旨在聚焦洛阳市产业发展需求，精准对接高校人才资源，为青年人才与洛阳企业搭建高效对接桥梁。与往年相比，今年的线路规划更为精细，覆盖专业领域更加广泛。

9月至12月，洛阳市将组建“招才引智”代表团，分为三条主线路，奔赴全国近30所知名高校，为洛阳民营经济及重点产业发展招揽青年人才。有意参与的企业可于9月15日前报名。

●省内线路(9月至11月)

省内线路以“我在洛阳挺好的”为主题，主要聚焦“四新一装备”等综合产业，路线涉及高校有河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、郑州大学、河南大学、河南理工大学、河南工业大学、郑州轻工业大学、华北水利水电大学。

作为重头戏，10月中旬拟举办“2025年洛阳市先进制造业促就业专项行动暨首届·金蓝领—技能人才校企合作交流活动”，大力推动先进制造业领域技能人才的培养与就业。具体时间安排另行通知。

●东北线路(10月中下旬)

东北线路以“洛阳有您更精彩”为主题，主要聚焦先进装备制造、新型材料等产业，路线涉及高校有哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨理工大学、吉林大学、长春理工大学、东北大学、辽宁大学、大连理工大学，为洛阳的先进装备制造、新型材料等优势产业寻觅“千里马”。

●西南、西北线路(11月中上旬)

西南、西北线路同样以“洛阳有您更精彩”为主题，主要聚焦电子信息、新能源汽车、医学领域等专业，路线涉及高校有西北工业大学、西安交通大学、长安大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学、西南大学、贵州大学、云南大学、昆明理工大学。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，此次大规模、高规格的秋季招才行动，充分展示了洛阳广纳天下英才的诚意与决心，目前企业报名正在火热进行中。有人才需求的用人单位请务必于9月15日15:00前将参会单位信息表电子版发送至邮箱：lyszcyz@163.com，并在邮件中注明企业名称、联系人、联系电话等信息。如有需要，也可拨打0379—69933508咨询详情。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李乐华 文/图）