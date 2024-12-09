洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
大范围强降水！洛阳市气象局发布重要天气报告
来源: 洛阳市气象局 2025.09.09 16:34
　　今日，洛阳市气象局发布重要天气报告，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流和高空槽的共同影响， 10日下午至12日我市将有一次大范围强降水过程，主要强降水时段在11日。

　　其中，10日下午到夜里，全市有小到中雨，部分地区有大雨，局部暴雨；11日，全市有暴雨，局部地区大暴雨；12日，小雨或零星小雨转多云。过程期间伴有短时强降水、5到7级阵风，最大小时雨强20到40毫米。过程累计降水量70到90毫米，部分地区100到130毫米，个别点可达130毫米以上。

 

　　本轮降水过程持续时间长、累计雨量大，与前期强降水区高度重叠，需防范持续降水和局地短时强降水可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、农田渍涝和城乡积涝气象风险；密切关注雨情、墒情变化，加强秋作物生长后期田间管理，做好病虫害等综合防范；同时，关注短时强降水等强对流天气对道路交通、旅游出行及在建工程、简易构筑物等的不利影响。

　　因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        "您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！"在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
