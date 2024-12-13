洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“港澳青年国情研学河南行”活动走进洛阳
来源: 洛阳网 2025.09.09 08:34
参观洛阳博物馆

　　近日，“港澳青年国情研学河南行”活动走进洛阳。来自港澳地区的青年代表深入我市多个文化地标、企业，通过实地探访、沉浸体验，全方位感受洛阳的历史文化底蕴与现代发展脉动。

　　该活动由深圳市委港澳办联合河南省政府港澳办主办。在为期3天的行程中，港澳青年代表先后走进洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园等地，身着汉服，感受中华传统服饰与礼仪文化的魅力。在洛阳博物馆和市规划展示馆，大家细致了解洛阳的历史积淀与现代城市发展的框架布局，体会“古今交融”的独特城市气质。在参访隆华科技(洛阳)装备有限公司时，青年们详细了解企业在节能装备和新材料领域的创新成果，真切感受到洛阳制造业转型升级的澎湃动能。

　　“洛阳不仅历史文化底蕴深厚，现代产业也充满活力与发展机遇。”参观过程中，港澳青年代表纷纷表示，将积极担任“洛阳推介官”，把在洛阳的所见所闻带回去，讲好洛阳故事，推动更多港澳企业来洛投资兴业，助力豫港澳交流合作迈上新台阶。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
