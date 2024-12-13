洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳：生态农业产业园的平台经济试验
来源: 洛阳网 2025.09.09 08:22
直播带货现场

　　“三、二、一，开播！”昨日一大早，在位于瀍河区夹马营路的洛阳标准化生态农业电商产业园一楼展厅里，主播小马正对着镜头热情洋溢地介绍“小马哒哒”品牌的爆款黄桃。

　　弹幕如潮水般涌过屏幕：“看着就流口水”“怎么下单”“周末能去采摘吗”……这些实时互动，让直播间瞬间热闹起来。

　　这个充满活力的场景，正是瀍河区创新推行“新农人+平台经济”组织模式的生动写照。在这里，传统农业与现代电商碰撞出耀眼的火花，乡村振兴战略通过平台经济加速落地。

　　“我们就像农业界的‘天猫商城’。”洛阳标准化生态农业电商产业园总经理余珊珊一边查看展厅布置情况，一边打了个生动的比方，产业园不仅集中展示瀍河区优质生态农产品与文创产品，更成为人们近距离感受“瀍河味道”和“本土文化”的新地标。

　　这里不仅是生态农业基地的示范集群，更是融合农业、文化、旅游与电商的产供销枢纽，为乡村振兴注入新动能。不管是想买放心的生态农产品，还是想带孩子体验“线下+线上”新农业模式，抑或是想看看文创设计、感受本土品牌魅力，这里都能满足需求。

洛阳标准化生态农业电商产业园一楼农产品展示

　　余珊珊指着正在忙碌的工作人员说：“平台负责搭建‘商业基础设施’，新农人只需专注做好自己的‘店铺运营’。你看，这边是菌菇区，那边是水果区，每个品类都有一个专业团队在运营。”

　　傍晚时分，结算中心渐渐热闹起来。新农人们陆续前来核对当月的销售数据。翠龙农业总经理冀亚各拿着刚刚打印出来的销售报表，脸上漾开笑意：“10天卖了十几万公斤。”他仔细核对着数字，不时用计算器复核一下，“去年12天卖了10万公斤，今年的销售额又创了新纪录。”

　　这些成绩离不开政策支持。市委十二届八次全会提出，要大力发展平台经济等城市经济；我市出台的《关于进一步激发平台经济活力促进城市经济发展的意见》《洛阳市促进平台经济细分领域发展若干措施》等一系列政策，进一步明确要把平台经济作为带动产业发展、促进就业创业、集聚吸引青年人才的有效抓手。预计3年至5年，努力把洛阳打造成为发展氛围浓厚、就业促进作用明显、在若干领域具备竞争优势的平台经济发展新高地。

　　夕阳西下，产业园渐渐安静下来，但直播间的灯光依然亮着，订单系统的提示音此起彼伏。在这个平凡的傍晚，平台经济的活力在这个产业园里静静流淌，滋养着每位追梦人。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王少峰 刘朋辉 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]

