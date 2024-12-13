洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
农家宾馆“共享客源”的启示
来源: 洛阳网 2025.09.09 08:19
　　过去旺季时，村里数十家民宿及农家宾馆常为抢客“吵得面红耳赤”，到了淡季更有人压价揽客、扰乱市场；如今，在党建引领、协会推动下，不仅客房标准、餐饮定价走向规范化，遇到满房大家还会通过协会微信群“共享客源”。竞争从“无序”变“有序”，关系从“对手”变“队友”，栾川王府沟村在发展乡村旅游上所展现出的共赢理念和行动，颇有启示意义。

　　“从前各干各的，现在全村是一家人。抱团取暖，路才越走越宽。”探寻王府沟村旅游市场的发展之变，一位村民的感言生动而深刻。由一隅观全局，这种规范的治理、开放的姿态、协同的格局，是当下各地向内挖潜打开发展新空间，拓展经济循环广度和深度的应有探索。

　　聚焦纵深推进全国统一大市场建设，党中央明确提出了“五统一、一开放”的基本要求。打破“小循环”、畅通“大循环”，本身就是一场拆“壁垒”、破“阻隔”，激发“1+1＞2”倍增效应的变革与突围，就需要地方、行业、企业之间“多打大算盘、算大账”，涵养共赢意识，强化协同之势，打破各自为政的“小圈层”，在共同发展中携手“出圈”。

　　比如在今年的链博会上，参展商不只宣介自家的产品和技术，还乐于“自己搭台、别人唱戏”，注重对供应链上下游企业的展示宣传，洛轴作为GE医疗关键供应商便亮相其间。又如在一些城市，景区、酒店、餐饮店等经营主体抱团发展，借助电商平台“上线”门票与酒店信息同步推荐、订酒店时提示附近美食等服务，有的直接推出“景酒套餐”，既方便了游客，又实现了共赢。在我市老城区，依托协会、联盟等搭建的微信群，在顾客急需、人手紧缺时，汉服店之间跨店“互借”汉服、妆造师业已是常态，成为合力托举“汉服经济”发展的生动注脚。

　　“孤举者难起，众行者易趋”，建设全国统一大市场，不是互相“抢蛋糕”而是一起“做蛋糕”，唯如此，“大市场”才能变为“强市场”。实践也一再表明，无论地方还是企业，彼此间都从来不是零和关系，而是“大手拉小手”“五指攥成拳”。涵养互利共赢的发展思维，抛弃“小算盘”、消除“护城河”，抱团向前、携手同行，我们的竞争生态才能更良性，发展前景才能更广阔。(洛平)
