洛阳出台行业协会商会党建工作质量提升行动计划
来源: 洛阳网 2025.09.09 08:19
　　记者昨日从市委社会工作部获悉，《洛阳市行业协会商会党建工作质量提升行动计划(2025—2027年)》(简称《计划》)近日出台，提出要实施六个行动，以高质量党建推动行业协会商会高质量发展。

　　根据《计划》，我市将按照“一年打基础、两年强提升、三年见实效”的工作思路，经过3年努力，着力培育“党建强、发展强”党建工作品牌，力争实现“两个覆盖”全、“两个功能”强、“两支队伍”硬、“两块阵地”稳的发展目标。

　　我市将统筹实施六个行动

　　即政治引领凝心铸魂强基提质正风肃纪制度固本服务发展行动推动政治立会、学习强会、组织筑会、从严治会、制度建会、服务兴会建设

　　1.根据《计划》，我市将加大行业协会商会党组织建设力度，坚持应建尽建原则

　　凡有正式党员3人以上的，加快建立独立党组织；已建党组织的，抓好巩固提升；不具备建立独立党组织条件的，成立联合党支部；没有党员的，通过选派党建工作指导员等方式开展党的工作。到2025年年底，全市行业协会商会党组织覆盖率达到80%，力争90%。

　　2.同时，以“政治引领把方向、组织规范强根基、服务发展显担当、机制创新聚合力、高效能治理有创新”为标准，培育“党建强、发展强”党建工作品牌，力争3年内全市培育“党建强、发展强”行业协会商会30个。

　　3.我市还将推动成立全市性行业协会商会党委。按照“谁主管谁负责”“管行业也要管党建”要求，明确全市性行业协会商会与业务主管单位、行业管理部门相关职责，力争到2026年年底基本形成全面覆盖、齐抓共管的组织管理体系。

　　4.在服务发展方面，我市明确提出要支持行业协会商会发展。如探索将适合由行业协会商会提供的公共服务和解决的事项交由行业协会商会承担；进一步落实好行业协会商会参与承接政府购买服务政策。同时，我市将引导行业协会商会党组织、党员、会员找准定位、主动作为，创新构建赋能型行业协会商会联合会，助力技术攻关、产研融合、科技帮扶，拓宽行业协会商会参与基层治理路径，更好助力经济社会发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 余勇)

　　延伸阅读

　　●“两个覆盖”：党的组织覆盖和党的工作覆盖

　　●“两个功能”：党组织政治功能和组织功能

　　●“两支队伍”：党组织书记和党务工作者

　　●“两块阵地”：线上和线下两块党建阵地
