洛阳市十五运会毽球比赛开赛

弹踢、侧身妙传，随着一个个高难度动作，鲜艳的毽球在空中飞舞，越过球网；对面的选手随即高高跃起，回敬一个空中倒勾，现场响起一片喝彩声……昨日，在新安体育公园体育馆，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会毽球比赛精彩开赛。

比赛现场

本次比赛设男子竞技毽球三人赛、女子竞技毽球三人赛、男子平踢毽球三人赛、女子平踢毽球三人赛4大项目，来自全市各县区14支代表队的193名选手报名参赛，涵盖18岁至60岁群体。

竞技毽球三人赛和平踢毽球三人赛均为团体项目，具有较高的观赏性、技巧性和竞技性。洛阳市毽球协会会长张爱敏说，作为群众喜闻乐见的项目，毽球运动在洛阳开展已有30多年，常年坚持该项运动的各年龄段居民超10万人。在我市举办的省十四运会比赛上，洛阳毽球项目曾创造佳绩，获得7个一等奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）