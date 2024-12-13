在第41个教师节即将来临之际，昨日，市长张玉杰到洛龙区、伊滨区调研教育高质量发展工作，并开展教师节走访慰问活动，向辛勤耕耘在教育一线的广大教师和教育工作者致以节日问候和崇高敬意。

张玉杰调研教育工作并开展教师节走访慰问活动

在第41个教师节即将来临之际，昨日，市长张玉杰到洛龙区、伊滨区调研教育高质量发展工作，并开展教师节走访慰问活动，向辛勤耕耘在教育一线的广大教师和教育工作者致以节日问候和崇高敬意。

张玉杰先后到河南省实验中学洛阳学校、市行知小学、市伊禾小学、市实验幼儿园(绿都园区)、洛阳师范学院附中等学校，深入教师发展中心、学生成长中心、校园食堂等处，察看学校办学环境、校园文化建设、教学成果展示，详细了解教师队伍建设、教育综合改革等情况。他指出，市委市政府高度重视教育工作，始终把教育摆在优先发展的战略地位，持续补短板、提质量、促改革，推动基础教育高质量发展。要牢记为党育人、为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务，更加重视中小学思想政治教育，大力开展“经典诵读”等传统文化进校园活动，积极探索“行走的思政课”，讲活讲好洛阳的厚重历史、名人轶事，用特色文化熏陶人，用身边故事启迪人。要聚焦办好人民满意的教育，坚定不移推进教育资源布局优化调整，持续深化课堂教学、县管校聘等改革，统筹做好食品安全保障、校园环境提升等工作，全面提升教育教学质量和群众满意度，真正以优质教育提升城市竞争力。

调研期间，张玉杰看望慰问了河南省实验中学洛阳学校的高歌、市伊禾小学的井薇薇等优秀教师代表，与一线教师们亲切交谈，详细了解教学任务、备课教研及工作生活情况，并向他们致以节日的问候。张玉杰说，教师是立教之本、兴教之源。希望广大教师做新时代“四有”好老师，全面提升教书育人、教学管理能力，充分挖掘和发挥学生的潜能与个性，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。各级各部门要一如既往关心关爱教师群体，落实好教师待遇保障，解决好教师后顾之忧，持续增强教师荣誉感和获得感，让尊师重教在全社会蔚然成风。

任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)