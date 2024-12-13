洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

街区经济：当商业街变成旅游景区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.09 08:15
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
繁华时尚的广州市场步行街

　　清晨的汤香仿佛还未散去，夜晚的咖啡醇香已氤氲开来，红砖墙下的霓虹灯次第亮起，洛阳的特色商业街区正以多种面孔，迎接四面八方的游客。

　　作为文旅消费的重要组成部分，街区经济在这个暑假为我市带来全新活力。

　　市井夜市 烟火气最抚凡人心

　　清晨6时30分，老城区十字街的汤馆里已经坐满了人。“热汤配上这辣椒油，真够爽！”来自无锡的游客黄楠被辣得直吸溜嘴，却依然停不下筷子，一边擦汗一边笑着说。这股辣劲儿，不仅唤醒了他的味蕾，也唤醒了整条老街。

　　青石板铺成的道路，古色古香的门脸，两侧高挑的红灯笼，古都韵味呼之欲出。而游客身着精致典雅的汉服与古色古香的街道交相辉映。

　　十字街不仅是商业街区，还是一种情怀和记忆。“我自小在老城长大，十字街是一代人的记忆。”市民李璐说，“逛夜市，从中州东路路口开始，沿着兴华街，一直走到南大街，各种小吃，尽情品尝。”

　　作为洛阳重要商业街区，十字街地处西大街、东大街、南大街和兴华街交会处，这里汇聚了200多种特色小吃。日均客流量超1万人次、节假日超3万人次的数据，印证着这条老街的吸引力。

　　文化引流 老街区演绎“新故事”

　　当夜幕降临，西工小街开始展现它的魅力。人们卸下白天的疲惫与忙碌，在这里开启一场夜间之旅。

　　“好想大声说爱你，试着去改变明天，打破逐渐冻结的时间……”傍晚时分，一阵熟悉的电音伴着篮球赛场背景音奏响，唤醒了周王城广场旁等候公交车的“80后打工人”沈小姐的记忆，她随着人群走向西工小街——那里有她熟悉的《灌篮高手》旋律。

　　自2025暑期商贸促消费活动开展以来，西工小街联动洛邑江湖乐队举办live快闪活动，带来包括国风、二次元、电音、流行、怀旧金曲、舞曲等不同风格曲目的现场演绎。“这条老街变了却又没变，变的是形式，不变的是那份人间烟火。”这个暑期，沈小姐已经体验了两场免费音乐会。

　　近年，按照“整街推进、整体提升”理念，西工区围绕“一轴一线串联三街区”空间布局，统筹改造中州路沿线近2公里280万平方米商业空间，一体建设西工地步行街。

　　西工地步行街链接王府井、丹尼斯大卫天地等大型商超，涵盖西工兵营、周王城广场等历史遗迹和城市景观，文商旅要素齐备，年客流量突破6500万人次。

　　今年1月，西工地步行街成功申报为国家AAA级旅游景区。从商业街到旅游景区的转变，体现了商文旅深度融合的发展新路径。

　　创新玩法 年轻化转型紧跟潮流

　　“既有烟火气，又复古时尚，拍照很出片！”在广州市场步行街，游客李怡然兴奋地说。

　　走进广州市场步行街，红褐色的砖墙、五彩的霓虹灯箱、时尚的国潮店铺吸引不少游客驻足留念。夜幕降临，霓虹灯亮起，步行街逐渐热闹起来，各种吆喝声、音乐声不绝于耳，升腾的烟火气散发出这座城市的活力。

　　最特别的是“夜市+”模式：艺术、电竞、环保、宠物……每种“+”都带来新的消费群体。

　　据广州市场步行街相关负责人介绍，暑假期间，步行街接待游客550万人次，营业额超440万元，很多店铺在就餐高峰期一桌难求。

　　特色商业街区也要变“年轻”！截至目前，我市建成特色商业街区75个，其中，省级示范步行街2个、省级步行街改造提升试点1个、市级“青年友好街区”6个，牡丹广场商圈正在参评国家级示范步行街(商圈)，形成了购、食、文、旅、体深度融合的消费新场景，培育了个性化、多样化、品质化的消费新业态。

　　传统与现代交融，市井与时尚并存，正是这种多样性，让街区经济呈现满满活力，成为洛阳消费市场的一道亮丽风景线。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老...
    打破高龄手术禁区 洛阳一医院成功为九旬老人实施关节置换术
        “您技术真好，我父亲93岁了，没想到他术后第二天就能站起来！”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市...
  • ·速约！9月8日起，广妇儿专家“组团”来洛坐诊……
  • ·健康快讯：9月12日，山大生殖专家来洛坐诊
  • ·健康快讯：市一院（陇海院区）三个项目在省级大赛中斩获佳绩
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设备进场！宁德时代洛阳基地二期...
  • 雷阵雨！局部暴雨！洛阳市气象局...
  • 洛阳火车站站台处能加装电梯吗？...
  • 四至六类货车6折优惠！10月1日起...
  • 降水天气将至 洛阳发布防范应对提示
  • 江凌到市信访局研判调度信访案件...
  • 江凌到偃师区调研生态环境保护工作
  • 洛阳市民周末、国庆假期可办理身份证
  • 2800余人实现安居梦！东西霍屯安...
  • 金秋开学季 从“新”出发时
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳涧西区上海市...
    宜阳县：绿色能源...
    沁伊高速公路项目...
    参观革命旧址 抒发...
    洛阳头条
    东西霍屯安置房项...
    洛阳黄河公铁大桥...
    洛阳话中只会说不...
    沁伊高速上跨陇海...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605