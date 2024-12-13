金墉城风云（繁华背后的北魏之殇）

从洛阳城南顺着孝文大道向北，跨过伊河、洛河，再向东行不远便是汉魏洛阳故城遗址。

一千多年前，北魏孝文帝迁都洛阳，大力推行汉化改革，要将此地建设成世界上最繁华、最宏大的城市。

后来，北魏洛阳城的确成了世界第一大都会，而孝文帝到洛后最先驻跸的金墉城，却成了王朝之殇：留守金墉城的皇太子，在血与火的考验中崩溃，殒命中原；北魏多位废后出家为尼，在金墉城下孤灯伴佛度余生。

北魏迁都，金墉重建

金墉城始建于曹魏，位居汉魏洛阳城西北高地，今白马寺镇翟泉村一带，北依邙山，南依皇城，地势险要，易守难攻，是一座固若金汤的城中城。

魏明帝曹叡当初营建此城，本意是为拱卫京师洛阳，以备皇室子孙避险防乱，存身保命。故而金墉城被修建得既坚固又华丽，兼具军事防御性和入住舒适性。

可是天下哪有攻不破的城池？

因为战略位置重要，在此后数百年间，这座卫城被视为控驭中原的锁钥，成了各方势力交锋的焦点。从八王之乱到两赵之战，从桓温北伐到刘裕北伐，金墉城几度易主。

待到太和十七年(公元493年)，北魏雄主拓跋宏率30万大军挺进中原时，金墉城早已不复初时荣光。不过，相比被战火蹂躏得破破烂烂的宫殿，这座卫城尚算体面。

《河南志》记载，“迁京之始，宫阙未就，孝文帝徙金墉城”，一边着手落实迁都事宜，一边加紧重建洛阳城。他下令恢复汉魏宫城，并在内城之外扩建外郭城。据现代考古实测，北魏洛阳城占地100平方公里，是当时世界上规模最大的都城。

很快，新都崛起，宫殿富丽，孝文帝率领六宫及百官尽迁洛阳。

《洛阳伽蓝记》有云，当时的金墉城“重楼飞阁，遍城上下，从地望之，有如云也”，极其豪华壮丽。天热时，帝后常到此避暑。

全面汉化，太子逆反

北魏是鲜卑拓跋氏建立的王朝，都城原在平城(今山西大同)。

孝文帝拓跋宏乃北魏第七任君主，父母死得早，祖母冯太后临朝听政，辅佐他坐稳了帝位。

冯太后是汉人，高瞻远瞩。受其影响，拓跋宏自小便积极学习汉族先进文化，立志要问鼎中原，一统天下。

冯太后病逝后，拓跋宏亲政。他认为平城地处大北方，风沙大，不利于统治中原，遂力排众议，决定迁都洛阳。

故土难离，很多鲜卑大臣强烈反对。为达成目的，拓跋宏瞒天过海，打了个南征齐国的幌子。

太和十七年，听闻南朝齐武帝萧赜造了3000辆战车，孝文帝以讨伐敌国、消除威胁为名，亲率臣子及大军南征。

时值深秋，从平城行至洛阳，阴雨连绵，人困马乏。将士、大臣跪地劝谏，都说天时不利，不宜行军，若坚持南征，恐将全军覆没。这时，孝文帝亮出底牌：要么南征，要么迁都。

打仗是要死人的，迁都洛阳却有活路。众人权衡利弊，同意迁都。北魏鲜卑政权就此入主中原。

为了促进民族融合，稳固江山，孝文帝大刀阔斧地推行汉化改革，号令鲜卑人穿汉服，说汉话，改汉姓，与汉人通婚，死葬洛阳，不得还乡，并以身作则，率先改名为元宏。

可移风易俗谈何容易。这场铁腕改革，在鲜卑族内部掀起了狂涛巨浪。不少鲜卑大臣牢骚满腹，太子元恂也跟着捣乱。

《魏书》记载，元恂“不好书学，体貌肥大”，难耐洛阳酷暑，不肯穿汉服，学汉语，一门心思要回老家。

太和二十年(公元496年)，孝文帝出巡嵩山。留守金墉城的元恂，打算趁机溜回平城，竟把劝阻他的侍从官高道悦给杀了。

孝文帝闻讯大惊，返回洛城，把元恂痛揍了一顿，废为庶民，囚禁于河阳。不久，有人奏告元恂谋反，孝文帝忍痛赐死了15岁的亲儿子。

眼见皇帝大义灭亲，鲜卑守旧派再不敢有二话。改革在血与火的洗礼中推进，促进了民族大融合，北魏王朝蓬勃发展，史称“孝文帝中兴”。

废后冷宫，孤灯佛影

金墉城既是军事要塞，也是御用监狱。魏晋时期，在权力斗争中失败的废主弃后，如魏元帝曹奂、晋惠帝司马衷及其皇后贾南风等，都曾被软禁于此。

北魏全盘汉化之后，金墉城下的瑶光寺，也成了皇家冷宫。

《洛阳伽蓝记》记载：“瑶光寺北有承明门,有金墉城,即魏氏所筑。”

北魏崇佛。孝文帝迁都洛阳后，开凿龙门石窟，营建少林寺，至北魏胡太后时，洛阳已有大小佛寺一千多座，宛如“佛国”。

瑶光寺乃皇家尼寺，临近皇宫，规模宏大。孝文帝元宏的皇后冯清，宣武帝元恪的皇后高英，以及大名鼎鼎的胡太后，皆曾幽居此寺。

孝文帝安得了天下，却安不了后宫。他的两任皇后冯清、冯润本是姐妹，为讨冯润欢心，他废黜皇后冯清，将其遣送瑶光寺为尼，改立冯润为后。怎奈冯润不甘寂寞，淫乱后宫，导致他心力交瘁，英年早逝。

孝文帝的儿媳妇高英，也不是省油的灯。

据洛阳出土的《魏瑶光寺尼慈义墓志铭》记载，高英是孝文帝次子元恪——北魏宣武帝的皇后。元恪驾崩后，她自愿遁入佛门。

其实事情没那么简单。

《资治通鉴》里说，高英生性悍妒，阻挠其他嫔妃侍寝，生子，以致活下来的皇子仅有胡氏所生的元诩一人。宣武帝刚去世，她便想加害胡氏。侍中领军于忠、侍中崔光等联手扶持元诩登基。

因新帝年幼，其生母胡氏临朝称制，人称灵太后、胡太后。

胡太后勒令高太后剃发出家，“徙居金墉瑶光寺”。

三年后，高英卒于瑶光寺。关于她的死因，史书里是这么说的：天象有异，不利后宫之主，胡太后怕应在自己身上，派人毒杀高英挡灾。

胡太后执政期间颇有作为。她重用贤臣，平定叛乱，击败南梁，北魏达到极盛。洛阳传奇地标——永宁寺塔，就是那时营建的。

物极必反，盛极而衰。武泰元年(公元528年)，胡太后恋权不放，鸩杀孝明帝元诩，改立年幼的元钊继位，为她自己招来杀身之祸，也让北魏王朝跌入了深渊。

北魏权臣尔朱荣以匡扶帝室为名，带兵杀进洛阳。胡太后仓促躲进寺院，又被揪了出来。尔朱荣将她和幼帝溺死在河阴(今洛阳孟津)，并纵兵屠杀王公百官两千多人，血染黄河，史称“河阴之变”。繁华的北魏洛阳城，重历战火，渐生荒凉，只剩金墉城伫立于邙山脚下，在岁月的风雨中默默诉说着过往的辉煌与沧桑。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）