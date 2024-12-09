遇到山体滑坡怎么办？这些避险要点需牢记

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移及副热带高压摆动的共同影响，未来一周周前期洛阳市多阴雨天气，其中10日至11日有一次明显降水天气过程，气温较前期有所下降

今天，洛阳市蓝天白云，气候宜人。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移及副热带高压摆动的共同影响，未来一周周前期洛阳市多阴雨天气，其中10日至11日有一次明显降水天气过程，气温较前期有所下降，具体预报如下：

今天夜里：晴天间多云。

9日(周二)：晴天到多云，气温18℃～30℃。

10日(周三)：多云到阴天，下午到夜里转中到大雨，局部暴雨，气温19℃～28℃。

11日(周四)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温19℃～24℃。

12日(周五)：阴天转多云，气温18℃～25℃。

13日(周六)：晴天间多云，气温18℃～29℃。

14日(周日)：晴天到多云，气温18℃～31℃。

15日(周一)：多云到阴天，气温19℃～29℃。