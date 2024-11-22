洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
江凌调研教育高质量发展工作 看望慰问广大教师和教育工作者
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.08 18:12
江凌调研教育高质量发展工作，看望慰问广大教师和教育工作者
落实立德树人根本任务
推动教育优质均衡发展

　　在第四十一个教师节即将来临之际，9月8日，市委书记江凌深入中心城区部分学校调研教育高质量发展工作，看望慰问广大教师和教育工作者，代表市委市政府向辛勤耕耘在教育战线的广大教师、教育工作者，以及为教育事业发展作出贡献的离退休教职员工致以诚挚问候和美好祝福。

　　洛阳市第十一高级中学坚持文艺兼修，形成了多元化、特色化办学模式。江凌察看校园环境，了解办学特色，指出要以美育浸润学生，全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创新创造等素养，不断丰富学生精神文化生活。洛阳市职业高中是一所综合性中等职业学校，开设了美术、旅游、信息技术等多类专业。江凌走进实训教室，了解专业设置、实践教学等情况，鼓励学校坚持产教融合，深化课程改革，强化实习实训，着力拓宽学生成长成才通道，造就更多高素质技术技能人才。他强调，要优化高中教育资源布局，在高水平办好外迁高中的同时，加快推进未外迁高中改造提升，切实改善住宿、餐厅、运动场地等设施环境，全面改善提升办学条件。

　　西工区芳林路小学校园优美、书声琅琅，通过发展素质教育，营造浓厚的书香气息和创新氛围。江凌察看学生成长中心、教师发展中心等功能空间，勉励学校落实立德树人根本任务，更新教育理念，创新教学模式，大力发展素质教育，进一步提升教育教学质量。在涧西区航空实验学校洛浦校区，江凌详细了解集团化办学、义务教育优质均衡发展等情况，指出要坚持以学生全面发展为中心，树立科学的教育评价导向，健全德智体美劳全面培养体系，促进学生健康成长、全面发展。六一二幼儿园环境温馨舒适，课程丰富多彩，江凌叮嘱老师们遵循幼儿身心发展规律，注重习惯和性格养成，提升科学保育水平，帮助孩子们扣好人生第一粒扣子。

　　洛阳开放大学是以促进全民终身学习和技能社会建设为使命、面向社会开展学历教育和非学历教育的新型高校。江凌详细了解开放大学转型发展情况，指出要把准开放大学功能定位和发展方向，面向更多群体，整合优质资源，丰富内容形式，进一步拓展社区教育、办好老年教育、扩大社会培训，着力打造服务全民终身学习的重要平台。江凌还到旭升中学调研专门学校建设和专门教育工作，指出要发挥专门学校教育矫治作用，有针对性地开展道德教育、法治教育、心理健康教育，帮助学生塑造健全人格。

　　在调研慰问中，江凌每到一处都与一线教师和教育工作者深入交流，向大家表示崇高敬意并送上节日祝福，勉励他们牢记总书记嘱托，弘扬教育家精神，提升专业素质，加强师德师风建设，做学生欢迎、人民满意的优秀教师，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。各级党委政府要坚持教育优先发展，深化教育综合改革，加大教育投入力度，增加优质教育供给，切实提升教师幸福感、成就感、荣誉感，全力办好人民满意的教育，推动洛阳教育事业不断实现新突破。

　　徐超文、陈功等参加调研和慰问活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
