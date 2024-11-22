“栾川邻居”项目入选河南省移风易俗典型案例集

8日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，栾川县“栾川邻居”养老助老文明实践项目入选河南省移风易俗典型案例集，成为可持续养老志愿服务体系建设的有益探索。

栾川县地处豫西伏牛山腹地，60岁以上老人达6万余人，农村独居老人近2万人，每年5月到10月还有大量外地老人到此旅居避暑。

面对“本地独居老人照料难、外来老人服务需求多”的双重压力，2022年，栾川县启动“栾川邻居”养老助老文明实践项目，以邻里互助为核心，探索可持续的养老志愿服务体系，托起幸福“夕阳红”。

该项目积极发挥农村血缘、地缘、亲缘关系和邻里守望传统等优势，坚持自愿参与和组织动员相结合，以身体健康、责任心强、时间机动灵活的本村常住青壮年妇女为主体，在各村(社区)成立“栾川邻居”助老志愿服务队伍。

志愿服务队伍根据服务对象居住点分布情况，按照“就近就便、亲缘优先”的原则，通过双向选择，在助老志愿者本人家庭周边1公里以内，为其确定3到5名服务对象，结成爱心助老对子，为老人们提供关心探视、助餐送餐、居家服务、就诊陪护、应急处置等生活起居服务，开展心理慰藉、文化娱乐等综合服务。

栾川县陶湾镇张盘村78岁的独居老人郭花英是“栾川邻居”养老助老文明实践项目的受益者之一，与她结成爱心助老对子的志愿者苗芳丽，会为老人提供上门服务，为她打扫卫生、整理家务。

栾川县文明办有关负责人介绍，为确保“栾川邻居”养老助老文明实践项目可持续发展，该县探索实施了“乡镇政府奖补、村集体经济补贴、社会爱心人士捐赠、老年人或其子女承担”的“四方”资金筹集机制，根据服务对象数量，给予志愿者每月300元到600元经济补贴。补贴标准由村(社区)党组织结合实际提出，经“四议两公开”工作法研究确定。同时，将助老服务纳入积分管理，优秀志愿者可用积分兑换物品和服务。通过该机制，志愿者月均可增收约2000元。

该项目实施以来，服务范围由最初的4个试点，逐步覆盖至全县，志愿者由20余人壮大至1700余人，全县涌现出众多“明星邻居”，服务内容从基础照料丰富拓展到文体娱乐、文明创建、安全保障等领域。

“截至目前，该项目累计开展活动800余场次，惠及群众2.6万余人次。在这一过程中，明星邻居评选、乡村光荣榜等精神激励，不仅让助人者受尊崇成为新风尚，也引领了更多人参与志愿服务。”该负责人说，如今在栾川，“有困难找邻居”已成为不少老人的共识。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 古晓花 张兰 文/图）