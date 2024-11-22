洛阳考生请注意！我省五年一贯制“3+2”分段制高职将再次征集志愿

洛阳考生请注意！今日，省教育考试院官网发布消息称，我省五年一贯制“3+2”分段制高职将再次征集志愿。 洛阳考生请注意！今日，省教育考试院官网发布消息称，我省五年一贯制“3+2”分段制高职将再次征集志愿。 我省2025年招收参加河南省初中学业水平考试(中招考试)的五年一贯制、“3+2”分段制高职征集志愿按程序录取后，部分院校招生计划仍有余额，个别已录取考生开学后未报到，部分考生主动向学校申请放弃录取资格产生空余计划，将面向符合条件的考生再次征集志愿。省教育考试院将通过河南省教育考试院网站、河南省职业教育贯通培养招生服务平台(http://zjgt.haeea.cn)、河南招生考试信息网和“招考豫言”微信公众号发布征集志愿信息。请未被五年一贯制、“3+2”分段制高职录取的中招考生，及时关注相关信息。 此次征集志愿填报时间为9月22日9:00—9月23日17:00。⑥