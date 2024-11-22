洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
十年追思寄洛水，红墙光影念厚民——深切缅怀吕厚民先生
2025.09.08
2025年9月7日，参加“我眼中的大美中原”活动的摄影师们，在吕厚民题写的“中国摄影家摄影创作基地”前合影，追思悼念吕厚民。

　　2025年9月7日，洛阳细雨如织，沾湿了老君山的青阶草木。“我眼中的大美中原”采风团一行二十人，静静伫立在景区君山广场“中国摄影家摄影创作基地”石刻前，快门轻响，一张合影定格此刻的追思——今年，恰是吕厚民先生逝世十周年，十年光阴弹指过，先生的音容与教诲，仍清晰如昨。

　　作为曾在中南海深耕多年的“红墙摄影师”，先生自1950年起用镜头陪伴新中国第一代领导人，留下无数珍贵瞬间。每一幅作品都不只是光影的记录，更是用瞬间锚定历史、以真实传递家国温度的时代切片。

　　我与先生的交集，始于1989年北京首届中国摄影艺术节。自那时起，先生便以长辈的谦和与师长的热忱，为我指引摄影之路。后来他多次赴洛，每一次相处都让我对“德艺双馨”有更深的理解：他总说“要多拍身边的事，记录时代变迁”，自己也始终践行这份初心；2012年牡丹文化节期间，他不仅出席“魅力洛阳”全国摄影大赛开镜仪式，还走进洛阳日报报业集团开讲座、与记者交流，毫无名家架子；安排给他的套间，他推门便说“一个人住，有张床就够了，不用浪费”，生活简朴得令人动容。那次他赠予我的四张签名合影，我至今珍藏在书柜最显眼的位置，既是纪念，更是鞭策。

2012年4月5日上午，吕厚民老师（左）在洛阳中国国花园内进行牡丹摄影创作。

　　先生与洛阳的联结，早已刻进这片土地的记忆里。他为老君山题写的“中国摄影家摄影创作基地”，如今成了往来摄影师驻足致敬的精神地标；2012年为《洛阳摄影》创刊一周年题下的“今朝风光好，牡丹领风骚”，笔力间满是对中原文化的喜爱，如今读来更显珍贵。2013年我赴京邀请他参加“全景栾川 大美老君山”摄影大赛，他认真地在挂历上记下“2014年9月20日去洛阳高均海处”，那一笔一划的郑重，我至今记得。可惜后来因种种原因未能成行，那一面竟成永别。

2013年10月10日，摄影师在老君山“中国摄影家摄影创作基地”前合影留念。该“基地”题字出自吕厚民之手，在青山环绕、气氛庄严的环境中，定格下对摄影艺术与这片山水的热爱，也承载着对吕厚民先生摄影印记的敬意。

　　先生一生坚守摄影的本真，常说“摄影是记录，不要在照片上添三加四”。他凭一双“好眼力”捕捉历史的脉搏，用一身“强技艺”定格时代的面容，留下的不只是新闻影像，更是足以承载国家记忆的时代肖像。

　　如今，先生已远行十年，但他留下的光影从未褪色，他践行的“记录历史、服务人民”的摄影精神，仍在洛阳的山水间、在无数摄影人的镜头下延续。今日洛水汤汤、君山苍苍，我们以采风追思，以影像传承，惟愿先生的德艺风范，能在新时代的光影里，永远闪耀。（作者：高均海 河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会名誉主席 退休前供职于洛阳日报）
