请远离河道！2025年汛期黄河调水调沙开始

2025年汛期黄河调水调沙自9月7日开始，历时一周左右。小浪底和西霞院水库联合调度，自9月7日15时开始按1500立方米每秒控泄，9月8日9时按2500立方米每秒控泄，期间最大下泄流量按控制花园口站2800立方米每秒左右运用。

今日，洛阳市防汛抗旱指挥部黄河防汛抗旱办公室发布公告，内容如下：

接上级通知，2025年汛期黄河调水调沙自9月7日开始，历时一周左右。小浪底和西霞院水库联合调度，自9月7日15时开始按1500立方米每秒控泄，9月8日9时按2500立方米每秒控泄，期间最大下泄流量按控制花园口站2800立方米每秒左右运用。受上下游水库控泄影响，小浪底和西霞院水库库区水位变幅大，黄河河道将出现大流量洪水过程，库区及下游河道可能出现岸线局部失稳、坍塌、下切、漫水及其他不利情形，请广大居民群众、社会团体、涉河作业组织和个人密切关注水位及流量变化，停止受影响区建设项目施工作业，远离河道危险地带，禁止从事旅游、航运、捕鱼、垂钓、游泳等涉水活动。

特此公告

洛阳市防汛抗旱指挥部黄河防汛抗旱办公室

2025年9月8日

⑥