市人大常委会召开住宅小区治理决定征求意见座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.08 08:22
市人大常委会召开住宅小区治理决定征求意见座谈会
李保国主持会议并讲话

　　5日，市人大常委会主任李保国主持召开住宅小区治理决定征求意见座谈会，专题听取社会各界意见建议。

　　今年以来，市人大常委会认真落实市委决策部署，聚焦住宅小区治理中的突出矛盾问题，发挥立法引领推动作用，在学习借鉴外地市先进经验基础上，起草住宅小区治理决定，并在市十六届人大常委会第二十二次会议上进行了第一次审议。市人大常委会近期将陆续召开各层次座谈会，广泛听取意见建议，进一步提升决定的科学性、针对性、有效性。

　　会上，部分市直部门、街道、社区、物业企业、业委会等相关负责人代表结合自身工作职责及当前小区治理难点堵点问题，提出一系列针对性意见建议。

　　李保国指出，住宅小区是组成社区的基本单元，也是社会治理的重要单元，其治理成效直接关系群众切身利益及社会和谐稳定。要把党的领导贯穿住宅小区治理全过程、各方面，全面加强住宅小区党组织建设，健全党组织运行机制，选优配强党支部书记，推动实现党支部在住宅小区全覆盖，真正让党的领导在住宅小区治理中落到实处。要构建完善党组织领导下的住宅小区自治体系，强化住宅小区治理模式方法探索创新，建立健全社区党组织领导下小区党组织、业委会、物业服务人“三方联动”机制，常态化研究和解决小区治理问题，构建住宅小区共建共治共享新格局。要加强对住宅小区治理责任落实的监督，建立闭环监督机制，进一步明确主体责任，加强责任追究，严防权力滥用，以闭环监督推动各方协同发力，全力推动住宅小区高效能治理，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

　　市人大常委会副主任李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
