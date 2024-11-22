洛阳民营经济高质量发展专题培训活动举行

日前，市民营经济发展局举行民营经济高质量发展专题培训活动，聚焦“企业降本增效”主题，邀请相关部门和行业专家进行政策解读与方法分享，进一步帮助我市民营企业提升成本管控能力，增强市场竞争力。

在培训活动中，财务管理专家杨立国围绕“算得细、管得住、降得下”降本增效“九字诀”展开深入讲解。他指出，“算得细”是基础，企业需建立精细化的成本核算体系，为经营决策提供扎实的数据支撑；“管得住”是核心，要通过建立健全机制实现对成本的有效控制；“降得下”则是最终目标，企业要制订可执行的降本增效计划，并激励员工全员参与，逐步形成持续降本的企业文化。

此外，市金融发展服务中心工作人员还介绍了“洛e融”数智金融服务平台的主要功能及使用方法。该平台致力于为中小微企业、个体工商户等市场主体提供便捷高效的金融服务，包括信贷办理、上市培育、政策咨询等，有效促进金融资源与企业需求的精准对接，缓解企业融资难题。

“‘九字诀’特别接地气，我们正发愁如何细化成本核算，今天听到了很多可操作的建议。”“‘洛e融’平台的介绍很及时，小微企业很需要这样的融资渠道。”……参加培训的民营企业家们纷纷表示，此次培训既有方法指导，又有实用工具推介，对企业应对当前经营压力很有帮助。未来将结合企业实际情况，积极推动降本增效措施落地，为全市民营经济高质量发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 赵鑫）