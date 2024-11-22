中国慈善联合会调研组来洛

5日至6日，中国慈善联合会副会长孙少华率调研组来洛，调研慈善活动开展、“幸福家园”村社互助工程项目实施情况。

去年以来，我市慈善工作以实施"幸福家园"项目为载体，整合慈善资源，拓展募集渠道，强化舆论宣传，去年共接收捐赠款物价值1.64亿元，市本级累计救助支出1亿元，接收并拨付各类捐赠物资价值1984万元，发放困难群众救助金777万元，慈善事业发展取得扎实成效。 调研组一行先后走进新安县汉关街道西关社区、新安县南李村镇梭罗村、孟津区朝阳镇姚凹社区，调研社区邻里中心建设、村庄道路建设、体育广场建设等"幸福家园"项目，与相关负责人、群众交流，了解项目成效，听取意见建议。 调研组表示，洛阳"幸福家园"项目组织有力、亮点频现、成效明显，下一步要继续深入贯彻习近平总书记关于慈善事业的重要论述，坚持依法行善、依法治善，为经济社会发展贡献更多更大更广泛慈善力量；继续聚焦民生需求，精准谋划项目，健全长效运营机制，完善项目服务，以看得见、摸得着的民生实事，提升慈善公信力、品牌影响力。中国慈善联合会将充分发挥联络动员、政策引导、业务指导等职能作用，加强与洛阳市慈善联合总会的协调对接，共同推进慈善事业高质量发展。 中华慈善总会新闻界志愿者慈善促进工作委员会副总干事刘润然，省慈善联合总会会长邓永俭、副会长王树山，市慈善联合总会会长贺敏等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 李晓瑜）