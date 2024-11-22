洛阳纪检监察机关：以全链条监督守护“诗和远方”

“请问你对洛阳之行还满意吗？有没有遇到消费不透明、虚假宣传等问题？”近日，涧西区纪委监委联合市场监管等部门，深入公园、酒店等场所开展“嵌入式”监督。

我市坚持以文塑旅、以旅彰文，全面推动文旅融合战略落地生根，走出了一条具有本地特色的新文旅发展之路。全市纪检监察机关立足监督的再监督职责定位，聚焦政策落实、制度建设、人员履职等关键环节，精准发力、嵌入监督，推动相关职能部门压实责任、主动作为，以有力有效的监督执纪，护航文旅融合高质量发展。

一线监督，保障文旅市场健康发展

连日来，老城区纪委监委工作人员深入洛邑古城等景区开展一线监督，紧盯汉服体验、网红餐饮及特色民宿等业态，将监督延伸至街头巷尾。

今年暑期，为确保文旅市场“热中有序”，全市各级纪检监察机关以“监督+服务”双轮驱动，将监督触角延伸至景区、消费街区等文旅一线，全方位守护文旅市场热度。

为全力保障旅游市场平稳健康运行，市纪委监委创新建立“群众有诉求，纪委快出手”绿色通道，健全问题线索快查快办工作机制。西工区纪委监委通过“纪检监察+职能部门”协作，严查“吃拿卡要”等问题，并利用“一码”监督平台形成“线上流转+线下处置”闭环，及时解决群众反映问题。驻市交通运输局纪检监察组针对黑车营运、宰客等问题，深入客运枢纽和景区周边，加强巡查监督，严查“人情执法”。

监督既要“沉下去”，也要“统起来”。市纪委监委有关负责人表示，对文旅市场中出现的失职失责、以权谋私及不作为乱作为等问题，一律优先受理、快速处置、限时办结；影响恶劣的典型案件将挂牌督办或提级办理，坚决破除梗阻；查处案例及时通报曝光，强化警示震慑，做实监督整改“后半篇文章”。

“保障旅游市场平稳运行，既是重要的经济工作，也是关乎群众获得感的民心工程。”市纪委监委有关负责人表示，全市纪检监察机关将对破坏市场秩序、损害游客权益的行为“零容忍”，以精准有力的监督保障旅游市场平稳运行。

精准监督，优化文旅经济发展环境

在伊滨区诸葛镇潘沟社区内，一座曾经沉寂的老宅悄然蜕变，成为精品民宿。旅居产业的兴起，让这里从“空心村”一跃成为“网红村”。

“民宿的审批手续办理得顺利吗？”前不久，市城乡一体化示范区纪工委监察工委干部来到这家民宿走访。

“在纪检监察机关的推动下，审批部门主动上门服务，流程比想象中快得多！”该民宿负责人说。

这是市纪委监委推动监督力量下沉，以精准监督破解发展梗阻、优化文旅市场营商环境的缩影。

针对影响文旅市场营商环境、制约文旅产业高质量发展等问题，市纪委监委整合“室组地”监督力量，组建监督检查组，深入各景区、旅游产业项目现场、酒店民宿开展监督，将监督触角延伸至群众身边。

嵩县民宿业发展迅速。为确保民宿顺利开办，嵩县纪委监委联合多部门开展“跟踪式”监督，着力解决政策不清、审批慢、办事多跑路等问题。同时，通过“体验式”“蹲点式”监督主动发现政策落实中的问题，推动优化办理流程和服务，优化营商环境。

市纪委监委还聚焦导游强制消费等乱象，通过“室组地”联动凝聚监督合力，推动文旅部门开展专项整治，并对相关负责人开展集体约谈，压实主体责任。今年以来，全市共整改相关问题374个，处理违规导游101人，注销和撤销旅行社许可证9个，文旅市场营商环境得到持续优化。

常态长效，护航文旅产业高质量发展

栾川，作为遐迩闻名的“避暑天堂”和“天然氧吧”，以其非凡魅力持续赢得游客青睐。

“护航文旅产业高质量发展，不仅要抓好‘当下改’，更要推动‘系统治’‘长久立’。”栾川县纪委监委相关负责人说。

栾川县纪委监委构建了“事前预防+事中监管+事后问效”全链条监督机制，一方面紧盯旅游服务管理中的作风问题，通过谈话提醒、清单销号等方式压实整改责任，形成监督闭环；另一方面联合职能部门深挖审批、运营等环节的制度漏洞，推动建章立制，以纪律硬约束破除发展软梗阻，督促解决多个实际问题。

以监督促整改，以制度固长效，已经成为我市纪检监察机关护航文旅产业高质量发展的鲜明工作导向。瀍河区纪委监委推动监督向“事前防控”转变，聚焦文化IP、非遗传承及数字文旅等项目，紧盯资金与进度关键环节，督促出台廉政风险防控措施。孟津区纪委监委针对暑期研学热和文化展演增多，加强内容审核监督，助力文化产品提质。偃师区纪委监委推动景区落实明码标价和投诉快速响应机制，维护旅游市场公平有序。

聚焦监督检查中发现的文旅产业问题，市纪委监委及时制发纪检监察建议书，督促文旅、市场监管等部门深入查找风险隐患、管理漏洞等深层次“病根”，有针对性地补齐制度短板，先后推动出台旅游年卡使用、停车场和充电桩建设等便民惠民政策37项，完善文化旅游融合发展、促进沉浸式文旅产业发展等制度文件13个。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）