是谁杀了武元衡（河洛拾珠）
来源: 洛阳网 2025.09.08 08:14
　　宰相武元衡被杀，是因为他主张对淮西用兵。淮西节度使驻守蔡州(今河南汝南)，地处中原腹地，战略位置重要，长期为李希烈、吴少诚、吴少阳、吴元济等所割据。唐宪宗决心改变割据状态，故而坚持对淮西用兵。

　　山东、河北的藩镇节度使都感到威胁，比如淄青节度使李师道，派人到河阴漕院放火，烧“钱三十万缗，米数万斛，仓百余区”；又派人到长安杀了宰相武元衡，伤了御史中丞裴度；还派人潜入东都洛阳，打算焚烧宫阙，杀掠市民。

　　据《资治通鉴》《旧唐书》等记载，李师道在洛阳修建府宅，兵士细作出入混杂，吏人不敢查辨。当时，因淮西兵马侵犯洛阳周边，防御之兵都驻守在伊阙。李师道在府宅中埋伏百余甲士，准备焚烧东都宫室，大肆掠杀。

　　次日即将起事，李师道的小将杨进和李再兴向东都留守吕元膺告密。吕元膺赶紧到伊阙追回兵马，包围李师道宅半月之久。贼人兵强马壮，最终冲出包围圈，出了长夏门，东渡伊水，望山而去。吕元膺悬赏重金捕捉贼人。

　　当时，在洛阳周边高山密林中有专以打猎为生的人，称为山棚。一天，一个山棚在集市上卖鹿，贼人经过将鹿夺走。山棚立即召集伙伴，引来官兵将贼人围在山谷中，尽数俘获。审讯追查贼首，原是中岳寺僧圆净。圆净八十多岁，曾在史思明手下为将，魁梧彪悍过人。就是他给李师道出主意，让其在伊阙、陆浑两地之间多多购买田地，打算聚集山民造反作乱。竟还有留守、防御使将领及驿卒八人，暗中接受圆净委任，给他充当耳目！临刑时，圆净叹道：“误我事，不得使洛城流血！”

　　吕元膺查清此案，发现杀害武元衡的凶手就是这伙儿贼人当中的訾(zī)嘉珍、门察，主谋正是李师道，遂上报案情，将犯人押送京师。杨进、李再兴获赏“锦彩三百匹、宅一区”，并授官郎将。盗贼生发之日，都城震恐，留守之兵人少力弱不足依赖，多亏吕元膺坐镇指挥，使洛阳居民人心安定。经此一乱，吕元膺便请求召募“山河子弟”来保卫洛阳宫城，朝廷应允。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
