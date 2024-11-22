走到人生转折点（“诗魔”白居易）

志在兼济天下的白居易，一份份奏状递上去，弹劾不法权臣；一首首讽谕诗传出去，关注民生疾苦。

志在兼济天下的白居易，一份份奏状递上去，弹劾不法权臣；一首首讽谕诗传出去，关注民生疾苦。皇帝知他一片忠诚，却不能护他周全，那些对他咬牙切齿的“执政柄者”“握军要者”一直在伺机对他打击报复……

给白居易涨工资

公元810年，左拾遗任期将满，例当改官，唐宪宗对翰林学士承旨(学士院院长)崔群说：“白居易官卑俸薄，限于资历地位，不能超等提拔，给他改什么官，让他自己说说看。”

唐代官、职有别，官有品秩(品位、俸禄)，职无品秩；唐代翰林学士也不是官，常以他官充任。白居易“职为学士，官是拾遗”，干的是翰林学士的活儿，拿的是左拾遗的俸禄。皇帝想给他涨工资，便让他自己选当啥官。

白居易马上找到先例，奏请皇帝：“臣听说姜公辅原任内职，请求做京兆府判司，为的是奉养双亲。臣有老母，家贫养薄，请求像姜公辅一样。”于是，白居易改授京兆府户曹参军，仍充翰林学士。

从京官改为州县官，后者“位望虽小，俸料稍优”，白居易已于前年娶妻，去年生女，老母亲身体不好，收入多了，足以养家奉亲，他特意作《初除户曹喜而言志》表达喜悦之情：“诏授户曹掾，捧诏感君恩。感恩非为己，禄养及吾亲。……俸钱四五万，月可奉晨昏。……喧喧车马来，贺客满我门。不以我为贪，知我家内贫。……”

意志消沉请病假

前面几篇我们讲到白居易有兼济天下之志，他身为谏官，屡陈时政，不顾自身安危，勇于建言献策，这个一身正气、宁折不弯的斗士，与后来选择消极隐退、在洛阳诗酒悠游的闲老头儿，简直判若两人！

这首《初除户曹喜而言志》似乎已透露出他转变的苗头，结尾道：“我有平生志，醉后为君陈。人生百岁期，七十有几人。浮荣及虚位，皆是身之宾。唯有衣与食，此事粗关身。苟免饥寒外，余物尽浮云。”

公元810年春天，元稹被贬，白居易连上三状为其辩护，可惜并无成效。接着，他又连上三状请皇帝罢兵，无奈白费口舌。有的奏状甚至被权臣压下不进。

当初牛僧孺因指陈时政受到排斥，如今，嫉恶如仇的元稹也遭贬谪；自己建言献策屡屡受挫，加上用心创作的讽谕诗未达预期，反让自己四面树敌，白居易逐渐意志消沉，“旬月来，多乞病假”。既然无法兼济天下，不如选择独善其身，不过，这一人生转折点的出现，还要再过五年。

年四十以泪洗面

衣食无忧的日子没过多久，白居易的母亲突然撒手人寰。公元811年四月，白居易退职还乡，为母守丧。

四十岁的白居易一下子老了。他作诗“叹老”，“少年辞我去，白发随梳落”“但恐镜中颜，今朝老于昨”。还好，女儿金銮子的成长带来安慰，“前年种桃核，今岁成花树。去岁新婴儿，今年已学步”。

金銮子满周岁时，他还曾畅想，为给女儿攒嫁妆，自己想退隐得再推迟十五年，“若无夭折患，则有婚嫁牵。使我归山计，应迟十五年”。孰料一语成谶，母亲去世后不久，不满三周岁、“呕哑初学语”的金銮子竟因急病夭折。残药还在碗里，小人儿已被埋进“小墓田”。

接连而来的打击让白居易悲痛万分，“朝哭心所爱，暮哭心所亲。亲爱零落尽，安用身独存。几许平生欢，无限骨肉恩。结为肠间痛，聚作鼻头辛。悲来四支缓，泣尽双眸昏。所以年四十，心如七十人……”

勇者无惧有代价

依照唐代制度，为母守丧期限为二十七个月，期满后，朝廷应将守丧官员召回并授官。然而，白居易直到公元814年冬才被诏授太子左赞善大夫，比规定时间晚了一年多，不免使人怀疑背后有人捣鬼。

太子左赞善大夫负责侍从规谏太子，品位虽是正五品上，却是东宫冷官。天寒地冻时节，白居易每天天不亮就骑着一匹瘦马，顶风冒雪去上朝，想到时任国子助教的好友李绅，不禁自嘲：“一种共君官职冷，不如犹得日高眠。”同为冷官，我每天早起去上朝，还不如你可以睡懒觉。

公元815年夏，六月初三，天未亮，宰相武元衡在上朝路上遇袭。刺客杀死他，将他的头砍下带走。紧接着，御史中丞裴度也在途中被击伤头部，跌入水沟。刺客还留下字条：“毋急捕我，我先杀汝。”谁急着抓我，我就灭了谁！

白居易前谏官的神经被刺痛，当天第一个上疏，“急请捕贼以雪国耻！”身为宫官，先于谏官言事，宰相嫌他越权。那些向来痛恨他的权贵总算逮住机会，不久便传出谣言：“白居易的母亲因看花堕井而死，他却作《赏花》及《新井》诗，甚伤名教……”

执政者正厌恶白居易话多，便奏请贬其为江表刺史。诏令发出，中书舍人王涯上疏议论此事，说根据白居易所犯过错，不宜让他治理州郡。朝廷认为有理，于是白居易从此有了一个在中国文学史上相当著名的身份：江州司马。 江州司马的故事，我们下期细讲。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）