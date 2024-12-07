大雨、暴雨！未来一周洛阳多阴雨天气

根据最新的气象资料分析，受高空低槽东移及副热带高压摆动的共同影响，未来一周周前期我市多阴雨天气，其中10日、11日有一次明显降水天气过程，气温较前期有所下降。今天夜里：阴天有小雨，偏南地区有中雨，局部大雨。

根据最新的气象资料分析，受高空低槽东移及副热带高压摆动的共同影响，未来一周周前期我市多阴雨天气，其中10日、11日有一次明显降水天气过程，气温较前期有所下降。今天夜里：阴天有小雨，偏南地区有中雨，局部大雨。

8日(周一)：小雨逐渐停止转阴天，局部地区有中雨，气温19℃～26℃。

9日(周二)：多云到晴天，气温17℃～27℃。

10日(周三)：多云到阴天，下午到夜里转中到大雨，局部暴雨，气温18℃～28℃。

11日(周四)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温20℃～24℃。

12日(周五)：小雨转阴天，气温20℃～25℃。

13日(周六)：多云间晴天，气温18℃～29℃。

14日(周日)：多云间晴天，气温18℃～30℃。⑥