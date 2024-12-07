洛阳启动2025年“质量月”活动

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，2025年洛阳“质量月”活动启动，持续提升品牌，助力质量强市建设。 今日记者从洛阳市市场监管局获悉，2025年洛阳“质量月”活动启动，持续提升品牌，助力质量强市建设。 今年“质量月”的主题是“加强全面质量管理 促进质量强市建设”。活动期间，市场监管部门将重点围绕助企惠企、监管执法、消费维权等方面开展一系列活动，引导企业加强全面质量管理，引导广大群众主动参与质量促进、社会监督等活动，营造崇尚质量、追求卓越的浓厚氛围。 其中，质量强企方面，聚焦企业质量发展面临的难点、痛点问题，以计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理等为核心，以知识产权、品牌培育、特种设备等为延伸，深入开展质量基础设施“一站式”服务。开展钢制家具认证提升服务、守护知识产权专项行动等。围绕洛阳优势特色产业，大力开展洛阳市品牌推介活动，增强区域质量发展新优势。 监管执法方面，以集贸市场、加油站、定量包装商品净含量为重点对象，组织开展民生计量重点领域专项监督检查行动；开展电动自行车、儿童和学生用品、消防产品专项整治行动，以及食品生产安全专项检查及校园食品安全排查工作。聚焦人民群众反映强烈的涉农领域产品、生命健康产品、重点民生领域产品等侵权假冒行为，依法加大惩治打击力度。深入开展“昆仑2025”专项行动，持续推进“剑网”“净网”等专项行动。 消费维权方面，围绕人民群众关心的热点问题和重点领域，加大消费维权力度，积极解决消费纠纷，让群众买得放心、吃得安心、用得舒心，推进消费维权社会共治，营造安全放心的消费环境。 质量是发展的基石，品牌是竞争力的核心。今年，洛阳品牌建设体系取得了显著成果，获得中国质量奖提名奖7个、河南省省长质量奖及提名奖企业9家，市长质量奖25家；获得美豫名品授权共有17家企业，26类产品；地理标志商标和地理标志产品总计18个，位居全省前列；“洛阳牡丹”“西工小街”入选全国首批“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌名单，品牌影响力不断扩大。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图）