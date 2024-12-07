6日，市长张玉杰专题调研滨河北路改造提升工作，强调要牢固树立和践行人民城市理念，认真落实全市城市提质工作会议部署，坚持“重在提质”，强化系统观念，树牢有解思维，推动滨河北路改造提升尽快开工，加快优化完善交通路网体系，全面提升城市功能品质，让城市道路更畅通、群众出行更便捷。

张玉杰专题调研滨河北路改造提升工作 6日，市长张玉杰专题调研滨河北路改造提升工作，强调要牢固树立和践行人民城市理念，认真落实全市城市提质工作会议部署，坚持“重在提质”，强化系统观念，树牢有解思维，推动滨河北路改造提升尽快开工，加快优化完善交通路网体系，全面提升城市功能品质，让城市道路更畅通、群众出行更便捷。 我市以推进城市更新为重要抓手，正在谋划实施滨河北路改造提升等一批重点项目，加快提升道路通行效率、补齐城市基础设施短板。张玉杰先后到滨河北路涧西段、西工段、老城段、瀍河段，察看道路现状、通行流量，了解项目建设谋划情况，并到滨河北路与南昌路、王城大桥、城市阳台、朱樱桥等相交的重要节点，实地勘察现有路网连接、地形地貌等情况，现场研究交通线型优化、非机动车道布局、沿线绿化亮化等工作。 张玉杰强调，滨河北路改造提升可有效分担九都路通行压力，进一步提升洛北地区东西向交通通达性，备受社会各界的关注。要深入研究论证，统筹考虑快行和慢行、通过与到达等需求，逐段细化设计方案，积极回应群众关切，因地制宜优化断面结构，打通关键路段堵点断点，畅通区域交通“微循环”，让城市路网更加通畅便捷高效。要强化系统观念，坚持“微改造”理念，把道路改造提升与空间优化、风貌提升、绿化亮化、配套设施完善等同步谋划一体推进，随坡就势实施人非共板“微改造”，嵌入绿道等慢行系统，尽量减少对植被和园林影响，打造赏心悦目的滨河景观干道。要树牢有解思维，吃透用好政策，注重在操作层面研究工作，破解项目推进中的瓶颈制约；抢抓时间节点，推动具备条件的节点工程尽快开工，确保项目早日建成、发挥效益，让群众有更多获得感和幸福感。 李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)