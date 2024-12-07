洛阳市举办产业工人和工匠人才数字化培训班

近日，洛阳市产业工人和工匠人才数字化培训班举办，来自全市各直属企业、各产业的60余名产业工人和工匠人才参训。

此次培训依托洛阳市工匠学院格力电器(洛阳)有限公司分院举办。培训以“实战、实景、实效”为核心，创新采用“数字三力”培养体系：智能设备操作力，学员在格力智能总装车间进行机械臂调试、视觉系统应用等实操训练；数据分析洞察力，通过工业互联网平台学习生产数据优化方法；流程优化创新力：培养数字化思维，推动生产流程重构。

三天时间，参训学员应用培训所学技能，结合岗位实际，完成了包含现状诊断、技术路径、效益测算等核心要素的数字化改造构想，提升了专业数字化技能。

为巩固培训成果，洛阳市总工会建立了“政策激励+平台支撑+示范引领”的长效机制，优秀学员可优先参评“河洛工匠”“河洛大工匠”评选；学员可利用“职工之家”App，参加全国总工会、河南省总工会组织的“云工匠”数字学院专属通道学习；对取得优秀数字化创新成果的职工给予荣誉和物质激励。

洛阳市总工会相关负责人表示，此次培训标志着洛阳智造业数字化转型迈入新阶段。未来，洛阳市总工会将继续发挥工匠学院各分院功能，深化产教融合，为“洛阳智造”提供坚实人才支撑，助力老工业基地焕发新生机。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 于放）