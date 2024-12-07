仅需99元！畅玩洛阳六大景点！神都再放“价”！

好消息！洛阳宠客放大招。 好消息！洛阳宠客放大招。“秋韵洛阳·一票畅游”六大景点联票活动即日开启，持续至9月30日，神都洛阳邀你99元一票畅游应天门(4A)、明堂天堂(4A)、九洲池(4A)、龙潭大峡谷(5A)、重渡沟(4A)、荆紫仙山六大景点。 活动详情 (一)活动时间： 产品销售时间：自上线之日起至2025年9月29日 产品使用时间：2025年9月30日前 (二)联票价格： 六大景区(点)原价合计420元，一票通99元/张。其中应天门门票价值60元、明堂天堂门票价值90元、九洲池门票价值30元、龙潭大峡谷门票价值80元、重渡沟门票价值120元、荆紫仙山门票价值40元。 (三)购买平台： 小程序：“盛世隋唐奇绝山水”微信小程序内购买。 扫描以上二维码即可购票↑ 公众号：隋唐洛阳城、邂逅隋唐、龙潭大峡谷、重渡沟官方微信公众号直接购买“秋韵洛阳·一票通享”99联票。 抖音：通过抖音APP进入隋唐洛阳城景区、龙潭大峡谷、重渡沟等景区页面直接购买。 (四)核销方式： 游客购买套票后持个人有效身份证件，由检票人员核销无误后方可入园游览。 (五)使用规则： 1.本联票为实名制销售，提前一天购买，购票者需填写游客真实身份证信息购买。 2.购买后须在2025年9月30日前核销使用，单个景区限一次入园。 3.联票不含景区内保险、导游讲解、交通车、演艺项目及其他二次消费项目。 4.本联票在有效期内持本人身份证至景区核销使用，一经首次核销(即首次使用进入任一景区)，联票即视为启用，不可退换。 5.若遇景区达到最大承载量或因特殊天气、事件临时闭园，请服从景区管理，可选择其他时间前往或按购票渠道相关政策处理。 景区推荐 隋唐洛阳城应天门景点(4A) 应天门是隋唐洛阳城宫城的正南门，始建于隋大业元年(公元605年)，规模宏伟，气势浩大，其“两重观，三出阙”是中国古代礼制中最能彰显天子身份和地位的建筑形制，是当时朝廷举行重大国事庆典与外交活动的重要场所。 地址：洛阳市老城区定鼎路与凯旋路交叉口 电话：0379-65063201 票价：60元/人 隋唐洛阳城明堂天堂景点(4A) 明堂即“万象神宫”，于公元688年建成，是一代女皇武则天祭祀天地、宴飨群臣、举行神宫大乐舞的朝堂所在地。天堂亦名通天浮屠、天之圣堂，位于隋唐洛阳城宫城正殿明堂的西北方向，是武则天御用礼佛圣地。 地址：洛阳市老城区中州路与定鼎路交叉口 电话：0379-61109905 票价：90元/人 隋唐洛阳城九洲池景点(4A) 九洲池，隋唐洛阳城的宫城御苑，始建于隋，历经隋、唐、五代和北宋时期，位于隋唐洛阳城皇宫紫微城中的西隔城内，东与天堂、明堂遥遥相望。曾是供皇帝、妃嫔，以及公主、皇子们休闲游憩的大内御苑。 地址：洛阳市西工区唐宫中路与宫隅路交叉口西150米 电话：0379-60658081 票价：30元/人 龙潭大峡谷(5A) 龙潭大峡谷景区是世界地质公园、国家5A级旅游景区，谷内关峡相望，壁立万仞，峡秀谷幽。经过十二亿年的地质沉积和260万年的水流切割旋蚀所形成的高峡瓮谷、山崩地裂奇观，享有“古海洋天然博物馆”“黄河山水画廊”等美名。 地址：洛阳市新安县石井镇龙潭沟村 电话：0379-67134226/0379-69721188 票价：80元/人 重渡沟(4A) 重渡沟自然风景区位于洛阳市栾川县潭头镇西南10公里的熊耳山，素有“北国江南”之美誉，区内竹茂林密，野生动植物繁多，800亩竹林密密层层绿色浓度超高。 地址：洛阳市栾川县重渡沟村 电话：0379-66685666 票价：120元/人 荆紫仙山 荆紫仙山是王屋山—黛眉山世界地质公园的主要景区之一，主峰天坛峰海拔829米，北临黄河，壁立万仞，是观赏黄河小浪底两岸风光的绝佳景点。 地址：洛阳市新安县石井镇 电话：0379-69765763 票价：40元/人 ④