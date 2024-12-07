注意防范！洛阳发布最新地质灾害黄色预警

刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害黄色预警。 刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害黄色预警，具体内容如下： 一、区域地质灾害气象风险预警 2025年9月6日20时至7日20时： 地质灾害黄色预警地区：孟津区局部、新安县局部，发生地质灾害的风险较高。 二、镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：孟津区、新安县(2个县区，7个乡镇)。 1.孟津区：小浪底镇、白鹤镇、横水镇、河图街道、河源街道 2.新安县：青要山镇、北冶镇 三、防范建议 1.及时发布预警信息。密切关注雨情、汛情变化，加强会商研判，及时发布预警信息，并发送至防灾责任人、群测群防员及受威胁群众。 2.加强巡查排查。严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”制度，开展地质灾害隐患排查，对排查出的隐患要落实治理、监测等防范措施。 3.坚持避险为要。当预判可能发生地质灾害灾情险情，按“三个紧急撤离”要求，果断、提前、安全做好受威胁群众避险转移。 4.充分认识地质灾害滞后性特点，属地政府要组织有关部门对避险转移隐患点进行综合风险评估，坚决做到“不安全、不返回”。 5.严格落实信息报送制度。遇有灾情险情，第一时间按规定上报，做到首报快、续报准、终报全，坚决杜绝迟报、误报、漏报、瞒报。⑥