60余个科普展亮相！洛阳全国科普月活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.06 17:08
　　6日，2025年洛阳市“全国科普月”活动启动仪式暨科普嘉年华活动在隋唐城遗址植物园西门广场举办。60余个科普展项集中亮相，为市民带来一场精彩纷呈的科普盛宴。

　　去年修订的《中华人民共和国科学技术普及法》规定每年9月为全国科普月，今年9月是首个全国科普月。该活动由洛阳市科协主办，以“科技改变生活 创新赢得未来”为主题，设置现代科技、农业科技、科教文化、青少年科技教育、卫生健康、应急科普、科普互动等7大展区，以及舞台科普剧表演等，用图文展示、实物互动、讲解演示等多种形式为观众进行科普教育。

　　在现场，市民与豹纹守宫、金直间捕鸟蛛、玉米锦蛇等进行亲密接触，深入了解爬行动物的生活习性；机器狗天团惊艳登场，做出招手、倒立、伸懒腰等萌宠姿态，引得孩子们兴奋合影；“洛霞凝萃”等牡丹新品种被嵌入水晶球，变身“永不凋谢的牡丹花”，让人一睹科技赋能“洛阳牡丹”的魅力……一件件精美展品，一场场生动讲解，兼具趣味性和知识性，让公众近距离感受科技魅力，推动科学知识融入大众生活。

　　据了解，启动仪式后，洛阳市科协还将联合全市高校、科研院所、中小学校、企事业单位、街道社区、社会团体及科普基地等，举行科普进校园、科普进社区、农技专家乡村行等38项全国科普月系列活动。各类活动将持续1个月，真正让全国科普月成为全民参与、共享科学的重要平台，助力全民科学素质迈上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭逸心 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
    这类斜视不能等！9岁男孩拖了一年，近视度数竟翻倍
        犹豫一年，9岁男孩近视从150度增至300度。眼科医生提醒：斜视与近视相互影响，切勿“等”掉孩子视力。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
