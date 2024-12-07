7日夜里至8日，洛阳有中到大雨、局部暴雨

根据最新气象资料分析，未来一周我市仍多降水天气。7日夜里至8日，我市有中到大雨，局部暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。10日夜里至12日我市还有一次较明显降水过程。

根据最新气象资料分析，未来一周我市仍多降水天气。7日夜里至8日，我市有中到大雨，局部暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。10日夜里至12日我市还有一次较明显降水过程。 刚刚，洛阳市气象局发布天气报告，7日夜里至8日洛阳市有中到大雨、局部暴雨。 根据最新气象资料分析，未来一周我市仍多降水天气。7日夜里至8日，我市有中到大雨，局部暴雨并伴有短时强降水等强对流天气。10日夜里至12日我市还有一次较明显降水过程。 需密切关注雨情、墒情变化，降水量大及前期土壤偏湿地区要第一时间排除田间积水；雨后积极开展“一喷多促”，确保秋作物稳健生长；加强秋作物生长后期田间管理，做好病虫害等综合防范。同时需防范局地短时强降水可能引发的山洪、地质灾害和城乡积涝气象风险，并关注强对流天气对道路交通、旅游出行及在建工程、简易构筑物等的不利影响。 具体预报如下： 今天下午到夜里：多云，南部部分地区小雨转多云，气温19°C~27°C。 7日(周日)：多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，南部地区有中雨，局部大雨，气温19°C~29°C。 8日(周一)：小到中雨转阴天，局部大雨，气温18°C~26°C。 9日(周二)：多云转晴天，气温17°C~28°C。 因预报存在一定的不确定性，请各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）