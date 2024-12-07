洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
十二届市委全面深化改革委员会第二十三次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.06 10:48
江凌主持 张玉杰、李保国、孙延文、王森出席

　　5日，十二届市委全面深化改革委员会第二十三次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，研究新型城镇化试点县建设、规范涉企行政检查、推动入境游便利化等工作。市委书记、市委深改委主任江凌主持会议。

　　会议听取了全市国家级新型城镇化试点县建设工作情况汇报。会议指出，深入实施以人为本的新型城镇化战略，加快推进以县城为重要载体的城镇化建设，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。伊川县、宜阳县入选全国新型城镇化试点县，既蕴含着加快提升城镇化水平的政策机遇，也肩负着为全国全省探索经验的使命任务。要提高政治站位，强化改革思维，深入调查研究，加强工作统筹，创造性推动各项改革举措落地见效。要增强县城产业支撑能力，大力发展高就业产业，稳定扩大就业岗位，加快产城融合发展，实现以产兴城、以城聚人的良性循环。要顺应县城人口流动变化趋势，大力实施城市更新行动，推动县城适度扩容提质，强化公共服务供给，不断增进民生福祉。要推进城乡融合发展，促进县城基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖，为协同推进新型城镇化和乡村振兴提供有力支撑。

　　会议研究了全市规范涉企行政检查工作情况汇报。会议强调，要认真落实党中央关于进一步规范涉企行政执法的决策部署，深入推进依法行政，集中开展专项行动，加强检查主体规范化建设，积极推行包容审慎监管和柔性执法，切实减轻企业负担。要优化行政检查方式，健全信息共享机制，加快推行“扫码入企”，最大限度减少入企检查频次，做到有事必应、无事不扰。要加强执法监督，加大对乱检查等行为的查处力度，确保涉企行政检查于法有据、严格规范、公正文明、精准高效。

　　会议听取全市推动入境游便利化工作情况汇报。会议指出，要抓住用好240小时过境免签政策机遇，全链条提升洛阳入境游便利化服务水平，有效拉动文旅消费，扩大国际人文交往合作，加快打造世界级文化旅游城市。要加强与西安、郑州等城市合作，推出更多优质入境游线路和服务，完善景点景区国际化标识体系，优化购票预约流程，做好外语服务培训，着力提升通达、游览、支付等便利化水平，不断提升洛阳古都城市的国际知名度和美誉度。

　　张玉杰、李保国、孙延文、王森等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
