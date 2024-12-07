人大教授向洛阳母校捐款10万元设立奖学金

9月5日，中国人民大学全民阅读教育研究院院长、吴玉章特聘教授、博士生导师郭英剑回到小学母校——老城区第二小学中州校区，以个人名义向母校捐款10万元，设立以他父亲名字命名的“郭志平奖学金、奖教金”，用于奖励品学兼优的学生和师德高尚、业务精湛的教师。

9月5日，中国人民大学全民阅读教育研究院院长、吴玉章特聘教授、博士生导师郭英剑回到小学母校——老城区第二小学中州校区，以个人名义向母校捐款10万元，设立以他父亲名字命名的“郭志平奖学金、奖教金”，用于奖励品学兼优的学生和师德高尚、业务精湛的教师。

捐赠仪式上，郭英剑教授深情回顾了父亲郭志平扎根老城二小、躬耕教坛数十载的教育人生。他表示，此次捐赠既是对父亲教育精神的最好纪念，也是为家乡基础教育高质量发展贡献微薄之力。希望奖学金、奖教金能成为助推师生成长的一束光，激励更多孩子立志成才、更多老师潜心育人。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 石智卫）